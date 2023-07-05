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中華總會館 慶獨立日升旗 謝躍池：是對民主、自由與和平承諾

記者劉先進 ／舊金山報導
中華總會館4日舉行慶祝獨立日升旗典禮。（記者劉先進／攝影）
中華總會館4日舉行慶祝獨立日升旗典禮。（記者劉先進／攝影）

星條旗飄揚，舉國歡慶。中華總會館4日舉行慶祝獨立日升旗典禮。中華總會館總董暨合和總會館主席謝躍池表示，作為一個美國公民，當大家聚集在一起升起國旗，「提醒了我們為自由的價值需作出了很大的犧牲。當國旗升起時，代表著團結，和我們對民主自由與和平價值的承諾。」

謝躍池說，這一面旗幟代表美國的歷史、成就和未來。對於很多人，包括他自己，國旗具有特別的意義，「作為一個華裔美國人，我們的傳統和選擇的國家有特殊的關係。我們為中國文化感到自豪，但也感激美國給與民主及自由的機會」。

謝躍池說，今天和各位公民在一起向國旗致敬頗有意義，當國旗升起時，代表團結和大家對民主自由，和平價值的承諾。「我們永遠不會忘記那些勇敢的人們，為自由、和平及平等作出偉大的犧牲。包括那些克服困難及歧視，為國家制度和改進作出貢獻的人們。」

謝躍池表示，藉著當天的升旗典禮，表達對國家的愛護、支持，對自由、和平、平等的信任。希望美國的前途永遠光明，願上天保佑美國，造福世界，人民安居樂業，世界和平。

美國退伍軍人會（Cathay Post 384）指揮官George Tsang說，非常開心能參加此次升旗典禮。該退伍軍人會已是連續17年參加了。

舊金山警察委員余健全，台山寧陽總會館主席李燦桐，肇慶總會館主席張耀廷，岡州總會館主席黃國康、陽和總會館主席馬金權、三邑總會館主席楊國興、人和總會館主席蔣澤綿、中華總會館通事劉榮浩等也出席活動。

中華總會館總董暨合和總會館主席謝躍池在升旗典禮上致辭。（記者劉先進／攝影）
中華總會館總董暨合和總會館主席謝躍池在升旗典禮上致辭。（記者劉先進／攝影）
美國退伍軍人會參加升旗典禮。（記者劉先進／攝影）
美國退伍軍人會參加升旗典禮。（記者劉先進／攝影）

警察 美國公民 歧視

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