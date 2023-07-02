氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

加州 州長緊急服務辦公室（Cal OES），近日聯合少數族裔媒體（EMS）、加州非裔媒體（California Black Media）舉行線上記者會，討論夏季極端天氣的風險和應對。國家氣象局氣象專家默多克（Brayden Murdock）說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫 ，尤其是中央三谷地區以及南加州地區，會看到超過華氏100度的高溫。這是加州有紀錄以來史上第一次大範圍的酷熱天氣，「今年以來加州並未看到太多創紀錄的高溫，但直到夏季末期，比如到8月甚至9月，將會看到溫度變熱。」

默多克說，加州一些人口稠密地區有低雲，在夏天有非常多的陰天。出現6月陰霾、7月無雲情況，甚至在8月的很大一部分時間裡都有霧。「這意味著夏季沒有真正看到太多的熱影響，但我們現在遇到了高氣壓情況。接下來是晴朗的天空。通常情況下，這會抑制風，意味著大量的陽光。當風停止吹動時，沒有幫助降溫的海風。我們有點擔心周末會看到升溫，這可能是一個更長時間的過程。不僅白天溫度升高，還會出現相當溫暖的夜晚。」

默多克分析，不僅要擔心天氣變熱，還要當心山區積雪融化。因為過去的冬天，塞拉山（Sierra）有大量的積雪，隨著高溫熱量的到來，積雪融化增加，導致河流的水位上漲。「我們不僅要應對高溫，可能會因此而應對一些局部的洪水 。」

州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）說，極端高溫之下，野火、能源問題、水安全都是相互關聯的風險。未來幾天會出現100多度高溫，特別是7月4日長周末假日，不少家庭會想去游水降溫，但是現在非常危險。「有的人在這段時間內失去了生命，所以盡你所能留在室內保持涼爽。」

佩拉約說，州政府正在全力準備，與州和聯邦合作夥伴協調，與地方政府和社區組織合作，確保有必要的資源來保持安全。除此之外，政府部門也在大力推動培訓快速水上救援隊。「如果人們下水游泳，要確定有當地的團隊將在那裡，接受過救援訓練，以防萬一。」

高溫下火災也是風險之一，佩拉約表示，加州打造了消防和救援互助系統，將消防車借給當地政府人員和消防部門。如果有大火發生，州政府需要全員參與。她提醒市民，在災難發生前要未雨綢繆，做好應急準備。首先，在當地縣級警報系統上註冊警報。可訪問Calalerts.org。第二，制定計畫。與家人進行對話，以確保孩子、老人都知道在緊急情況下會做什麼，會採取什麼樣的疏散路線？如果被迫分開，在哪里會合？第三，把所有重要的物品放在一起，防止有時需要快速離開住宅，或需要在某地停留很長一段時間。重要物品包括文件、藥品、食物、水等。