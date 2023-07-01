華埠柔功門飛龍醒獅隊代表美國 出征馬來西亞

金山知名的華埠柔功門飛龍醒獅隊（Lion DanceMe）將代表美國出征馬來西亞第14屆世界獅王爭霸戰。授旗儀式6月30日在中華總會館舉行。（記者劉先進／攝影）

龍騰虎躍，張燈結綵。舊金山 知名的華埠 柔功門飛龍醒獅隊（Lion DanceMe）將代表美國出征馬來西亞第14屆世界獅王爭霸戰。授旗儀式6月30日在中華總會館舉行。現場還特地將僑界捐贈的3萬3450元支票 交給醒獅隊，作為出行經費。隊長劉世民（Norman Lau）說，謝謝各界的捐贈和支持，讓他們有機會去奪得獅王爭霸賽的冠軍。

馬來西亞世界獅王爭霸戰享有盛譽，將有來自世界各地最優秀的舞獅隊伍在此同台競技，以慶祝舞獅表演的精湛技藝和深厚傳統。

中華總會館總董暨台山寧陽總會館主席李燦桐說，作為舊金山的參賽代表，飛龍醒獅隊展示中華文化的底蘊和民間特色和舊金山華人文化特色。相信該隊伍一定能全力以赴，以最好的狀態表演，展示精湛的技藝和中華傳統文化的精神，給觀眾留下深刻的印象，在比賽中創出佳績。

劉世民的父親、是中華總會館通事劉榮浩。他說，1990年，曾帶14歲的劉世民參賽，沒想到劉世民在新加坡轉機時，居然掉了護照。幸運的是，在保安的幫助下，找回護照。那次參賽，劉世民積攢經驗，還拿到一個優勝獎。他也希望飛龍醒獅隊此次能爭創好成績。

劉世民說，從小在華埠長大，對華埠頗有感情，也特別謝謝各界的捐贈和支持，希望能傳播醒獅這一傳統文化，推廣華埠品牌。隊伍最大優勢是，第一隻有女舞獅者參加高杆比賽的舞獅隊伍，最年輕的成員只有15歲，10個隊員中，有6個位女性。參賽的地方為雲頂高原，空氣稀薄，舞獅難度大很多，為此，需要提前適應環境，進行大量的訓練和跑步。預計在下周一7月3日就出發。

現場頒發支票、合影留念時，此前捐贈2000元的飛龍醒獅隊名譽總領隊李啟文，數次開口，提升捐贈金額。他最後一錘定音，再額外捐贈8000元，總計捐出1萬元給醒獅隊，作為參賽經費，贏得陣陣掌聲。