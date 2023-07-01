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北加州萬佛聖城 紀念宣化上人涅槃28周年

北加州訊
萬佛聖城舉行宣化上人涅槃28周年紀念法會。（萬佛聖城提供）
萬佛聖城舉行宣化上人涅槃28周年紀念法會。（萬佛聖城提供）

2023年6月27日（農曆五月初十）是宣化上人涅槃28周年紀念日，上人生前成立的法界佛教總會（法總）近30座分支道場紛紛舉辦紀念活動。法總總部所在的北加州萬佛聖城，提前於6月25日（周日）舉行紀念法會。當天來自各地的信眾約1500人，齊聚萬佛聖城，共同懷念宣公上人對眾生的教化。

隨著大巴陸續抵達，這一天豐富的佛法宴饗也一一展開：傳授八關齋戒、念誦《普賢行願品》、普佛（禮拜諸佛）；瞻仰釋迦牟尼佛、虛雲老和尚以及宣公上人的舍利。還有午齋前的「傳供」儀式，香、花、燈、果、食、寶等供品，透過眾人之手，一一傳到佛前供桌，表達大家對宣公上人的無限懷念。

法總董事會主席恒實法師在午齋中指出，上人一生不僅建立僧團與道場、翻譯佛教經典、促進宗教交流，更藉興辦教育接引眾生。從育良小學、培德中學、法界佛教大學、僧伽居士訓練班等等，都是上人的善巧教化之道。

出家逾40年的美國比丘尼恒良法師表示，只要帶著萬佛聖城六大宗旨（不爭、不貪、不求、不自私、不自利、不打妄語）回家，每天實踐反省，無論身處何地，六大宗旨將帶給我們內在的和平、真正的快樂、智慧、自信和擺脫恐懼的自由。

萬佛聖城方丈恒律法師指出，上人住世時常說：「人心不可一日無喜神」，但如何做到呢？正如良法師所說，就是實行六大宗旨。能在日常生活中實行的話，就能使我們的自信心、身體健康、人際關係、以及處理問題的能力都獲得提升改善。

61位善信在宣化上人涅槃28周年紀念法會中受三皈五戒。（萬佛聖城提供）
61位善信在宣化上人涅槃28周年紀念法會中受三皈五戒。（萬佛聖城提供）

午齋後還有三皈五戒與大悲懺。這次有61人求受三皈五戒，來自新加坡的印度裔女居士茵迪拉·德薇(Indira Devi)，在萬佛聖城受了三皈五戒，非常高興地說：「我終於找到正法道場了。」

萬佛聖城和法總各分支道場的法師，以「日中一食、衣（袈裟）不離體」的佛制為基礎，每日上殿過堂之餘，各自選擇對機的法門進修，念佛、參禪、拜懺、誦經、持咒等不一而足。正法道場提供清淨的修行環境，幫助修行人早日成就道業；同時也需要護法居士護持，包括多國語文的譯經工作、中小學義務教師、以及其他義工機會，都歡迎有志者參與，積功累德，同霑法益。報名：drbavolunteers.org。

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