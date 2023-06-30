住房改革立法投票 布里德促審批開綠燈 盼8年建8萬新住房

布里德與住房倡導者促請規畫委員會為住房建設政策開綠燈。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 與市議員殷嘉立 (Joel Engardio) 、麥德誠 (Matt Dorsey)以及住房建設倡導者一起，29日在舊金山規畫委員會對「全民住房進程改革立法」投票 表決之前，在市政府門前集會，希望住房建設審批流程簡化政策可以通過立法，以實現在八年內為舊金山建造八萬餘套新住房。

布里德提出的這項立法，旨在「建議消除不必要的住房建設審批程序和聽證會，消除某些要求和地理限制，並擴大符合舊金山市現有的分區法和新住房激勵計畫。」此立法由市議員殷嘉立和麥德誠共同發起。

本項立法是布里德全民住房計畫的重要組成部分，是為在未來八年內建造8萬2000套新住房做基礎。因舊金山現行住房審批制度嚴格，即使是小型建設項目，也有可能被推遲或是被擱置。

布里德表示：「現在很多舊金山當地人的後代，盡管打兩三份工，但最終還是因負擔不起這個城市的房租房價 ，而不得已搬離他們出生長大的地方，這很讓人傷心。我們能做的，就是為這座城市建造更多的住房，確保人們能夠留在這裡。這需要打破層層審核的官僚審批機制。」布里德說「在米慎街上的一處100個單元的可負擔性住房，從項目確定到最終入住竟然花了十年的時間，這不僅是籌集資金的問題，更多的是因為各種程序的繁雜的審批流程，佔用了大部分時間。」