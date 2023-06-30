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華裔徐鵬捐百萬 助金山辦APEC 成目前捐贈最高贊助商

記者劉先進／舊金山報導
生物醫藥公司MEBO的執行長、華裔徐鵬捐贈100萬作為APEC的舉辦經費，他也是參與APEC捐贈的最高贊助商之一、目前捐贈最多的華裔。（記者劉先進／攝影）
生物醫藥公司MEBO的執行長、華裔徐鵬捐贈100萬作為APEC的舉辦經費，他也是參與APEC捐贈的最高贊助商之一、目前捐贈最多的華裔。（記者劉先進／攝影）

亞太經合組織（APEC）技術領袖和社區開拓者招待會28日晚舉行。記者從會上獲悉，舊金山希望籌集2000萬元作為11月舉辦APEC會議的經費，已籌到超400萬。其中，生物醫藥公司MEBO執行長、華裔徐鵬（Kevin Xu）捐贈了100萬，他也是參與APEC捐贈最高的贊助商之一、目前捐贈最多的華裔。

徐鵬表示，自從1945年舉辦聯合國會議以來，舊金山還沒有舉辦大型的國際會議。今年APEC主題是建立可持續的未來，舊金山頗有資格代表這一點，希望世界齊心協力，共同面對挑戰和問題。

亞太經合組織是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，宗旨是支持亞太區域經濟可持續增長和繁榮，捍衛自由開放的貿易和投資，加速區域經濟一體化進程，鼓勵經濟技術合作，保障人民安全，促進建設良好和可持續的商業環境等。

市長布里德稱讚徐鵬、Salesforce等的捐贈，並表示，舊金山需籌集2000萬，甚至是2500萬，來確保支付舉辦APEC期間的所有開支。「當媒體來到舊金山時，我們不僅要有一個重要的活動招待，讓他們對亞太經合組織感到興奮，而且要確保他們在舊金山的體驗獨一無二。他們在寫舊金山的故事時，不只是看網上的頭條新聞或視頻的瞬間，而是從我們的角度實際體驗舊金山人的城市風情。」

布里德說，現在，舊金山正在處於一個艱難的時期，正在加入一場真正的戰鬥，為舊金山的未來而戰。「APEC將提供這樣的機會，把我們的城市放在前所未有的中心舞台上，向人們展示舊金山是由什麼組成的。」

目前，除了徐鵬捐出的100萬，華裔徐迅（Tony Xu）等創立的DoorDash公司捐出50萬，Salesforce、Sutter Health各捐出100萬，再加上其他熱心人士的捐贈，舊金山市已籌集超過400萬經費。

徐鵬說，MEBO公司專注於生物醫藥，也免費為世界各地醫生進行創傷潰瘍的康復培訓，僅在亞太地區就有3萬至4萬醫師接受培訓，目前在北京和洛杉磯兩地經營業務。他本人還擁有灣區時報（Marina Times）等媒體，同時是灣區委員會董事，而該委員會也是APEC的聯合主辦方之一，負責組織會議部分論壇的演講等。

徐鵬和APEC關係匪淺，此前就參加過線上會議。他說，難得美國舉行線下會議，這對舊金山是很大的眷顧，也希望舊金山能把握機會。今年，APEC的一個主題是打造可持續發展的未來，舊金山很有資格代表可持續性。「世界需要一個新的契機，大家團結在一起，共同面對未來的問題和挑戰。對於自己公司來說，也是履行社會責任的一種途徑。」

市長布里德說，APEC將提供機會，把舊金山放在前所未有的中心舞台上，向人們展示舊...
市長布里德說，APEC將提供機會，把舊金山放在前所未有的中心舞台上，向人們展示舊金山是由什麼組成的。（記者劉先進／攝影）

舊金山 APEC 華裔

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