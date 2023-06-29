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金山社區花園、農場預算 民眾呼籲市府保留

記者李怡／舊金山報導
社區居民呼籲市府為社區花園、農場保留預算。（Jess Cheng供圖）
社區居民呼籲市府為社區花園、農場保留預算。（Jess Cheng供圖）

來自舊金山社區好姐妹花園和蜂鳥農場 (Hummingbird Farms) 的成員日前表示，希望市長布里德可以保留社區和農場的預算。他們指出，社區花園對於居民的健康、安全，以及代際和種族間的交流產著積極影響，民眾反對舊金山對社區預算削減的提議。

華人進步會代表鄭依婷（Jess Cheng）表示，市長預算通常會優先考慮大企業及為企業提供稅收減免，卻沒有顧及弱勢社區的利益。預算削減對移民、長者、工薪階層的社區福利將造成極大的負面影響。望市政府不要取消好姐妹花園的資金。因它是跨族裔建立關係、也是移民、長者和青少年跨世代的活動區域。

Tim Wong作為一名志願者，在姐妹花園服務了5年。她表示，雖然城市許多社區花園在疫情期間無法使用，但姐妹花園欣欣向榮，為無數家庭提供了安全且充滿活力的戶外空間，並開展健康和教育活動。鄰居們越來越多地參與進來，有必要繼續支持這個社區。

蜂鳥社區農場在過去7年為 Excelsior社區提供服務。與「好姐妹花園」一樣，為社區提供了不可替代的服務。從10歲起就參與蜂鳥農場建設的志願者瓦斯克斯（Violer Vasquez）表示，社區農場提供了相互學習、共同成長的社區平台。其中的青年計畫，教大家學習不同植物的特性及如何製作草藥。每年，蜂鳥農場為年輕人製作1000個藥包，減輕他們在學校時的壓力。她認為，市長不僅要停止削減預算，反而需要繼續投資社區花園和農場。

她說，社區綠色空間為民眾提供了一個溫馨的空間集體聚會，促進社區成員之間的聯繫。 蜂鳥農場舉辦多場教育研討會和項目，以增強應對氣候變化，促進和深化社區對綠色空間的利用，並加強鄰里關係。

華人進步會代表指出，社區花園的開支包括提供必要的語言服務、將各個年齡段和背景的人聚集在一起，針對年輕人和老年人的領導力開發項目。社區花園、農場是代際、跨種族之間的樂園，是社區必不可少的避風港。

預算 舊金山 教育

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