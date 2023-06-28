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日落區華裔社區 挺布里德增加公安預算

記者李怡╱舊金山報導
布里德市長表示，公共安全放在城市發展的首位，也是經濟復甦的基礎。（記者李怡／攝影）
布里德市長表示，公共安全放在城市發展的首位，也是經濟復甦的基礎。（記者李怡／攝影）

舊金山外日落區居民和小企業主27日集會，支持市長布里德(London Breed)提出的公共安全預算提案，這項提案目前已提交市議會，並將在本周進行最終預算審議，提案重點是關注公共安全，包括支持警察預算、擴大街頭巡邏大使服務、整治毒品交易市場。

市長辦公室表示：「公共安全預算是城市最重要的投資，也是舊金山經濟恢復的一部分。日落區居民面臨住宅、商業和車輛入室盜竊等安全挑戰。該區也是汽車觸媒轉換器盜竊案最多的地區。」

日落區有45%是華裔居民，在集會上，居民和小企業主除了呼籲全市公共安全的必要性外，還呼籲關注住宅、商業安全以及車輛、入室盜竊等社區安全問題。

布里德表示，華裔居民、小企業和整個城市社區都呼籲為公共安全提供更多支持，這是她的公共安全提案獲得通過的重要性。投資公共安全包括支持警察部門人員配置、擴大警察替代方案，以及問責毒品犯罪。

日落區市議員殷嘉立因開會未能出席集會，他發文表示，日落區居民遭遇的汽車觸媒轉化器盜竊案全市最嚴重，而該區又面臨最嚴重的警員短缺，社區需要安全預算以得到應有的保護。

市長擬議的預算包括未來兩年招聘220名新警員，今年的目標是達到1800名宣誓警官，使舊金山成為灣區警員起薪最高的城市。舊金山警察局長史考特表示，舊金山正處於轉折點，不能中斷在加強公共安全和追究責任方面所取得的進展。警局在招聘更多警員、擴大文職招聘、以及取締街頭毒品犯罪等方面取得了良好進展，需要再接再厲。

舊金山地檢官謝安宜表示， 市長提議的預算提供了急需資源，以關閉毒品交易市場並追究毒販責任。她感謝市長優先考慮公共安全並解決社區面臨的緊迫需求，地檢處將大力起訴涉嫌毒販，讓社區更安全 。

縣警局長宮本(Paul Miyamoto)表示，如要解決舊金山的毒品危機，就需要問責制。在警察的街頭逮捕和地檢長辦公室起訴之間，縣警辦公室處於中間位置。無論在監獄裡還是在外面，都需要引導吸毒者戒毒和康復。

參加集會的華裔民眾周禮樵表示，安全是華人社區關心的首要議題，希望市府做的每一項決議都要傾聽一下民眾的聲音。他說，當天一起到場的20多位日落區居民，最關心的就是公共安全，尤其是與警員和毒品相關的，居民希望繼續增加安全預算，至少要維持現有狀況。

日落區華裔 居民和企業主集會，支持布里德提議的公共安全預算。（記者李怡／攝影）
日落區華裔 居民和企業主集會，支持布里德提議的公共安全預算。（記者李怡／攝影）

預算 舊金山 毒品

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