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7月上路…家居護工 改採手機App打卡 工會提供培訓

記者劉先進／屋崙報導
加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，就使用EVV系統培訓。（記者劉先進╱攝影）
加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，就使用EVV系統培訓。（記者劉先進╱攝影）

今年7月1日起，根據聯邦法律要求，加州非同住的家居護理（IHSS）服務提供者需通過電子訪問驗證系統（EVV)。即要利用IHSS EVV Mobil 移動程式，或電子服務網站 (ESP) 、電話時間表系統 (TTS)等簽入簽出。通俗說，護工要利用手機App、網站或電話的方式登記登出，打卡上班。這至少影響灣區2萬華裔家居護工和雇主家庭。加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，培訓如何使用該系統。上百華裔護工參加。

加州此前並未執行EVV系統，一直被聯邦罰款。數年上億的罰款，讓加州不堪重負。所以規定在2023年7月1日開始使用該系統，即非同住的服務提供者必須在服務開始時登錄，在服務結束時要登出。

來自加州長期護理雇員工會培訓老師張蓮（Cindy Zhang）說，如果家庭護工不與護理對象住在一起，需要使用EVV系統，該系統也是工作的必要條件。同時，護工還要使用目前的出勤時間表統計工時，兩者並行不悖。登入系統使用目前登記出勤時間表相同的用戶名和密碼。不過，考慮到處於試用期間，在EVV上犯錯不會受到處罰。

簽入簽出EVV系統時，有兩個選項：家或社區。如果護工註明是在消費者家中提供服務，則系統將會獲取他們的位置。如果在周邊社區提供服務（例如：超市雜貨店購物等），系統則不會去獲取位置。Cindy說，「家」是指服務接受者在縣的登記系統說登記的「家庭地址」。而「社區」包括提供服務的家以外的任何地方，比如資助洗衣店，雜貨店、醫生診所等。

張蓮說，護工登入系統時，不一定要在家中，也可以是在社區。使用移動應用程序，不會全天候地、或當服務提供人員在社區登入登出時，跟蹤服務提供人員的位置。地理位置只會在服務提供人員選擇「家」這一選項進行簽入簽出時，以電子方式確認。

護工區杏仙（Jennifer Au）表示，對使用新的EVV系統頗有擔心。比如，不少護工每天都很忙碌，同時服務數人，容易忘記簽出。而且很多人不能熟練使用智能手機或平板電腦，不一定能很好作系統。頻繁簽入簽出，會讓人心情煩躁，影響護工服務質量。就她所知，已經有一些護工辭職轉行，免得患上新系統不適應。

加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，...
加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，就使用EVV系統培訓。（記者劉先進／攝影）
加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，...
加州長期護理雇員工會（SEIU 2015）27日在屋崙華埠亞洲文化中心舉行講座，就使用EVV系統培訓。（記者劉先進／攝影）

張蓮說，雖然系統會自動幫使用者簽出，但護工自己還是要完成簽出這一程序。否則，第二天或其他時間服務其他消費者時，難以完成簽入程序。她強調，只有到7月1日，才能在Apple蘋果或Android系統商店下載EVV的移動應用程序，「之前還有不少人在問，為何搜索不到這個App，原因很簡單，時間還沒到7月1日。」

目前，華裔護工若有問題，可致電咨詢SEIU 2015工會電話，855-810-2015。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）也啟動線上培訓報名，用中文對護工進行培訓（報名詳見二維碼）。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）也啟動線上培訓報名，用中文對護工進行培訓。報名...
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）也啟動線上培訓報名，用中文對護工進行培訓。報名詳見二維碼。

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