Uber、Airbnb等企業釋出空間 金山辦公室空置率31.8%創新高

數據顯示，舊金山今年第二季度辦公室空置率再次創下新高。（Getty Images）

受到遠距工作盛行和租戶需求暴跌的持續影響，舊金山 第二季度辦公室空置率進一步攀升，創下31.8%的歷史新高。

房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）公布的最新數據顯示，舊金山過去三個月新增190萬平方呎的辦公室空置空間。在這段期間，包括Uber、Airbnb、Pinterest 和舊金山最大企業Salesforce，都釋出辦公空間進行轉租，進而提高了舊金山的辦公室空置率。

世邦魏理仕科技洞察中心（Tech Insights Center）執行董事安河内（Colin Yasukochi）預測，舊金山辦公室空置率將持續上升，可能在今年底或明年初超過33%，達到最高峰。

安河內在談到經濟低迷時說：「舊金山辦公室空置率上升的持續時間，比大部分人預期的要長。市中心缺少上班族活動，對這座城市的經濟和稅收基礎產生了顯著的影響。」

辦公室空置危機受害的不只是房東。市府官員預料，最壞的情況是：市府物業稅收入將減少近2億元，市中心許多零售商店和餐廳都將因客流量不足而倒閉。

辦公室空置率是根據出租或轉租的辦公空間面積來計算的。至於辦公室使用率，目前沒有全面性的測量，也沒有辦公室每日實際使用人數的統計。不過，根據保全公司Kastle提供的數據，舊金山由該公司管理的辦公大樓的使用率，一直維持在疫前的45%左右。但根據市府估計，與2020年3月相比，現在到市中心辦公室工作的上班族人數減少了14萬7303人，降幅為60%。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）認為，要阻止市中心辦公室空置率繼續上升，可能要靠以OpenAI為首的人工智慧 科技發展。OpenAI的房地產經紀人透過，該公司正在計畫擴大辦公室空間。

然而，人工智慧發展帶來的經濟效益，可能還要數年的時間才有辦法顯現出來，而且，這個行業會讓一些工作機會消失。

安河內說：「肯定有更多人工智慧公司正在尋找辦公空間，但這個動力還未達到足以推動市場的臨界點。」

即使辦公室空置率持續上升，舊金山辦公室租金 仍是全美最高，平均每平方呎租金為74.42元。