聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

聖荷西多位前任市長和現任市長馬漢，聯名致信美國職業棒球大聯盟委員曼弗雷德，呼籲結束舊金山巨人隊對南灣的領土主張。（翻攝自聖荷西聚光燈報導）

聖荷西 多名前市長和現任市長馬漢（Matt Mahan）向美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball，MLB ）委員曼弗雷德（Rob Manfred）發出了一封措辭尖銳的聯名信，呼籲結束舊金山 巨人隊（Giants）對南灣的領土主張。他們聲稱，如果仍然保留，則可能會阻止任何職業球俱樂部將聖荷西作為自己的家。

這封信於6月15日寄給曼弗雷德，同一天，內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）簽署了一項法案，撥款3.8億元的公共資金，幫助支付運動家隊（A's）在拉斯維加斯的新體育場費用。

聖荷西聚光燈獲得這封信件並報導指出，「聖荷西和矽谷為MLB球隊或現有俱樂部的擴張提供了獨特的市場機會。我們必須消除一些人的誤解，即將聖荷西與北部較小的鄰居舊金山混為一談。」

10多年前，巨人隊的領土主張，阻礙了運動家隊搬遷到聖荷西市中心。從2009年開始，巨人隊還積極反對取消這些權利，長達五年之久，當時A's隊第一次考慮搬到聖荷西。

官員們之前表示，他們相信巨人隊不僅在遊說MLB領導人，而且還向反對運動家隊遷往聖市的當地團體提供資金。

領土權概述了聯盟如何在球隊之間分配主場球場周圍的區域。在另外三個擁有兩支職業棒球隊的市場，洛杉磯、紐約和芝加哥，球隊完全共享市場，但灣區的部分地區被運動家隊和巨人隊瓜分。

聖他克拉拉縣的領土權之前並未分配，但包括哈斯（Walter Haas）在內的MLB所有者，於1990年將其贈予了巨人隊。根據舊金山紀事報報導指出，贈予的條件是巨人隊搬到聖縣，但這從未發生過，表明巨人隊對聖縣的領土權應該被剝奪。

聖荷西市長的聯名信寫著：「哈斯顯然在沒有任何法律考量的情況下承認了這些權利，但巨人隊利用哈斯的善意，損害了MLB的其他所有人。」市長們還指出，這種地域限制「對全國任何其他職業體育聯盟中的其他城市都沒有約束力」。

簽署這封信的包括馬漢、聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）、里德（Chuck Reed）、岡薩雷斯（Ron Gonzales）和麥克納里（Tom McEnery）。

市長們列舉了聖荷西的種種優點，包括科技驅動的經濟、大量潛在的企業合作夥伴關係、便利的交通、住房和未來發展，並強調MLB和運動家隊，可能會因為前往拉斯維加斯較小的媒體市場，損失電視合同收入。

市長們表示願意與曼佛德雷或他的辦公室進行任何溝通，讓聖荷西和矽谷擺脫「領土權利」的限制。