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盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

記者張曼琳／屋崙報導
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）
位於屋崙880高速橋下的無家者聚集地。（記者張曼琳／攝影）

繼今年5月屋崙市最大的無家可歸者營地之一伍德街（Wood St.）公共區被市政工作人員夷為平地之後，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）日前表示，希望關閉該市所有的無家可歸者營地，但目前未知將何時開始行動。

舊金山紀事報」報導，市長盛桃20日在出席商業組織灣區委員會（Bay Area Council）活動時表示，她的辦公室正通過與無家可歸問題的倡導者會面，來奠定行動的基礎，「這樣我們就不會遇到很多阻力」。盛桃說，「希望到明年，我們將關閉這些營地」。

與此同時，盛桃還表示，將為該市無家可歸的居民提供住所，以滿足聯邦法官最近的裁決，但她沒有解釋該市將如何建造所需的臨時住房。

盛桃辦公室發言人納瓦爾塔（Pati Navalta）發出聲明稱：「如果我們要在年底前關閉所有營地，那將需要一個區域執行計畫，需要我們城市的合作夥伴共同努力，解決這一地區的無家可歸問題。」

在當天活動中，盛桃坐在舊金山市長布里德（London Breed）旁邊，兩人在會上討論了她們的城市將如何從疫情大流行的重創中恢復過來。盛桃指出，如欲改善屋崙經濟活力和公共安全，將需要「解決無家者問題」。

盛桃也對如何關閉營提出一些想法供討論，「我們如何用一種方式，同時完成關閉所有營地？這樣無家者就不會只是從一個街區跳到另一個街區。」

5月，伍德街大型無家可歸者營地被夷為平地時期，居民提起訴訟要求停止，稱市府未能為他們提供足夠的資源和替代住房選擇。法官最終駁回訴訟。截至5月5日，市府表示已將57人安置在臨時避難所。

市長發言人納瓦爾塔稱，伍德街營地的關閉計畫是「成功的」，85%的營地居民簽署了市府的計畫。

屋崙市無家者人數從2019年至2022年，增長了22%，在過去五年間增加了135%。根據最近的一項城市研究，無家可歸問題已成為屋崙居民最關心的問題。

屋崙華埠街頭也經常可見無家者的身影，每日在華埠街頭行走的屋崙台山義工巡邏隊組織者馬作林表示，目前在華埠仍然可以見到在街頭徘徊的無家可歸者，希望政府出手解決這一問題。

靠近屋崙880高速High街的無家者營地。（記者張曼琳／攝影）
靠近屋崙880高速High街的無家者營地。（記者張曼琳／攝影）

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