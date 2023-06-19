舊金山毒品危機 前5月346人吸毒死亡恐創新高

舊金山市中心街道上的癮君子。（記者李怡／攝影）

據舊金山 市法醫局最新數據顯示，舊金山5月份吸毒過量死亡人數升至74人，是三年來死亡人數最多的月份。1至5月份已有346人因毒品 死亡，看此情形，舊金山今年因吸毒過量致死的人數恐刷新紀錄。

數據顯示，今年前五個月舊金山因毒品死亡的人數比去年同期增加四成，預計會超過去年647人和2020年712人的最高紀錄。今年1月份的數據是83人死亡，4月曾稍微減少，目前死亡人數再次回升。

專家表示，芬太尼在加州 毒品市場逐漸取代海洛英。另有研究顯示，警方查封非法鴉片類藥物後，隨後社區過量致死人數上升，可能源於人們用新型毒品替代鴉片類藥物有關。

為了應對舊金山芬太尼毒品危機，市府各部門陸續出台新政，以積極打擊毒品犯罪。例如6月初，舊金山縣警局長宮本表示，根據新的部署，警員將逮捕販毒者，以根除露天毒品交易市場，並幫助吸毒者接受治療。同時，不排除會逮捕街道上的癮君子，讓他們接受治療服務。

他指出，儘管不提倡對吸毒受害者實施更嚴厲的懲罰或增加監禁，但解決芬太尼危機需要正面強硬的方法，來打破癮君子自我毀滅的循環。 「雖然逮捕和關押癮君子是不受歡迎的立場，但它可能是解決目前危機的關鍵途徑，需要成為多管齊下方法的一部分」。

舊金山市長布里德宣布緊急應對芬太尼危機後，全市執法機構已加強對毒品交易和吸毒人員的執法力度。自5月30日以來，已有58位吸毒者在田德隆和南市場街區被逮捕。