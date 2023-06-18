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史丹福研究：煤氣爐釋放致癌物苯 濃度超過二手菸

記者葛歆睿／南灣報導
史丹福大學領導的一項新研究發現，單個燃氣爐頭在設置為高火或燃氣烤箱設置為350度，可以使室內致癌物苯的水平高於二手菸草煙霧中的水平。（記者葛歆睿／攝影）
史丹福大學領導的一項新研究發現，單個燃氣爐頭在設置為高火或燃氣烤箱設置為350度，可以使室內致癌物苯的水平高於二手菸草煙霧中的水平。（記者葛歆睿／攝影）

美國大約4700萬戶家庭使用天然氣或丙烷燃燒爐灶和烤箱。史丹福大學領頭的一項新研究發現，每當居民點燃煤氣爐煮飯時，就會產生一種與白血病和其他血細胞癌風險增加有關的化學物質：苯。

根據6月15日發表在「環境科學與技術」（Environmental Science & Technology）上的研究論文，一個燃氣爐頭在設置為高火或燃氣烤箱設置為350度時，可以使室內致癌物苯的水平高於二手菸草煙霧中的水平。苯還會在整個家庭中飄蕩，並在空氣中停留數小時。

「苯在火焰和其他高溫環境中形成，例如在油田和煉油廠中發現的火炬。我們現在知道，苯也會在我們家中的煤氣爐火焰中形成。」由資深作者米歇爾、史大教務長暨教授凱文道格拉斯以及史大持續發展學院地球系統科學教授羅伯傑克遜合作發表的研究論文指出，「良好的通風有助於降低污染物濃度，但我們發現排氣扇通常無法有效消除苯暴露。」

總的來說，研究人員發現，煤氣爐火焰中形成的室內苯濃度可能比二手菸的平均濃度更高，苯可以飄到遠離廚房的其他房間，臥室中測得的濃度可以超過國內和國際健康基準。他們還發現，住宅抽油煙機並不總是能有效降低苯和其他污染物的濃度，儘管抽油煙機可以保持室內外空氣流通。

這篇新發表的論文首次分析了使用爐子或烤箱時的苯排放。以前的研究主要集中在爐子關閉時的洩漏，並沒有直接測量由燃燒產生的苯濃度。研究人員發現，天然氣及丙烷爐灶和烤箱排放的苯比電爐多10到50倍。電磁爐不會排放任何可檢測到的苯。而燃燒過程中苯的排放率，比未燃燒氣體洩漏到家中的苯排放率高數百倍。

研究人員還測試了烹飪食物是否會釋放苯，發現煎鮭魚或培根的苯釋放量為零。測量到的所有苯排放都來自使用的燃料，而不是任何煎或煮的食物。

史丹福大學之前的一項研究表明，美國家庭內的燃氣爐洩漏的甲烷對氣候的影響與大約50萬輛汽油動力車排放的二氧化碳相當。它們還會使用戶暴露於二氧化氮等可能引發呼吸道疾病的污染物。

2013年的一項薈萃分析得出結論，住在有燃氣灶家庭的兒童患哮喘的風險比住在沒有燃氣灶家庭的兒童高42%，而2022年的一項分析指出，美國12.7%的兒童哮喘可歸因於燃氣爐灶。

史丹福大學 天然氣 檢測

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