聖市E提案資金支配受挫 市長不滿

馬漢表示，對E提案收入支配計畫的結果很失望，聲稱爭取變革的鬥爭還沒有結束，才剛剛開始。（記者葛歆睿／攝影）

在就如何花費E提案（Messure E）資金解決遊民 危機進行了數月激烈辯論後，聖荷西市議會日前達成妥協，決定將大約1230萬元資金從可負擔住房項目轉移到臨時解決方案。這一數額是市長馬漢（Matt Mahan）所希望的一半左右。

聖市選民2020年投票 通過E提案，將超過200萬元的房地產交易徵稅用於資助遊民和住房解決方案，並已成為聖市資助可負擔房開發的主要工具。到2025年，E提案的總收入預計將達到1.37億元。

根據新的計畫，E提案收入的68%，即9300萬元，將用於可負擔住房，而不是去年批准的75%。這是市議員戴維斯（Dev Davis）和科恩（David Cohen）達成的妥協，他們各自分享了自己的計畫。戴維斯建議將1230萬元從可負擔住房轉移到遊民支持計畫，並資助7個新職位來幫助運營遊民收容所。

戴維斯說：「很高興我們可以達成妥協。幾乎每個人都同意並向前推進，向民眾、可負擔住房開發商、和縣合作夥伴發出強烈信號，即我們致力於建設新的永久性負可負擔住房」。

然而，馬漢並不高興，他在13日會議上警告說，可能沒有足夠資金來資助議會最近批准的各種臨時住房項目。在次日召開的記者會上，他表示，對這個結果很失望，「我的幾位同事要麼不同意遊民是聖市的緊急情況，要麼不同意緊急情況需要採取的行動」，馬漢說，「聖市爭取變革的鬥爭還沒有結束，它才剛剛開始。」

科恩在一份聲明中表示，他的目標是為新的可負擔房保留資金，同時為市議會已經批准的臨時住房提供資金。他認為這種妥協允許聖市增加所需的工作人員，以迅速投入到開放臨時住房、運作这些項目，並幫助人們離開街頭，同时保留了所有指定用於低收入 住房開發的資金。

關於如何使用聖市的E提案的爭論核心是：到底哪一種才是讓遊民離開街頭的最佳方法？由於建造新的可負擔住房通常需要數年時間，臨時住房的支持者一直主張這是一種更快、更便宜的解決方案。

但預算主管最近分析發現，年復一年地為臨時住房提供資金可能代價高昂。如果聖市完成計畫，增加1439個臨時床位、酒店客房和安全停車位，到2030年每年花費可能超過6000萬元。而明年在臨時住房上的支出預計也將增加一倍以上。