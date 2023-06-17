聖荷西市議會通過明年預算 市長提出的計畫僅7成獲准

聖荷西市議會13日以10比1的投票結果通過了2023-24財年52億元的預算。（本報檔案圖）

聖荷西市議會日前以10比1的投票結果通過了2023-24財年52億元的預算 。副市長吳美花（Rosemary Kamei）投了唯一的反對票，因為她擔心市議會的計畫可能導致未來嚴重依賴儲備金來支持非緊急項目。

預算主要由市長馬漢（Matt Mahan）制定，並強調投資於警員招募和保留、遊民危機解決方案和清理美化城市。他提出的預算計畫中只有71%的資金最終獲得批准，其中最大的一筆關於E提案資金的支出遭遇失敗。

聖市明年將有3500萬元的盈餘，同時預計再下一年將出現1880萬元的預算缺口。預算主管香農（Jim Shannon）將盈餘歸功於新冠肺炎疫情 結束後經濟的強勁復甦，銷售和財產稅收入激增10%以上。這意味著聖市不會面臨裁員 或服務減少。實際上幫助在整個市府增加了148個新工作崗位。

疫情期間資助項目的聯邦資金即將用完，意味著為貧困家庭提供食物、協助減免租金和早期教育項目的項目會逐步減少。根據城市文件，儘管失去了這些聯邦資金，但每個城市部門的預算都在增加。

應馬漢的要求，聖市已將今年盈餘的一半投入「未雨綢繆基金」（rainy day fund），以防止預算赤字。即便如此，香農仍然對明年能否保證不會裁員持保留態度。

預算還撥出2700萬元用於資助長期拖延的道路、下水道、機場和其他基礎設施項目的維修。大約1560萬元將用於清理社區，1200萬元用於支持該市擁有的文化設施，如表演藝術中心和科技博物館。

該市計畫使用撥款資助越南傳統社區花園、明礬岩藝術區（Alum Rock Arts District）和非裔社區中心（African American Community Center）的改善，但香農表示，這筆撥款可能不再符合資格。

市議員決定，如果不能使用撥款，可以動用聖市期末剩餘資金。吳美花因此對預算投下反對票。她認為，雖然數額並不大，但開了先例以後，每個人都會尋求使用期末剩餘資金。