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停止槍枝暴力行動日 舊金山各級民代力挺

記者張曼琳／舊金山報導
裴洛西（左）與防範暴力組織「United Playaz」成員合影留念。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西（左）與防範暴力組織「United Playaz」成員合影留念。（記者張曼琳／攝影）

「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi)、加州第12區聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）、第4區聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）以及副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）等官員，16日在舊金山市中心非營利防範暴力組織「United Playaz」位於Howard街辦公大樓外，聯合「母親呼籲行動」（Moms Demand Action）等社區組織，參與全國槍枝暴力意識行動日，呼籲停止槍枝暴力，支持將加州的槍枝法引入其他州。

16日一早記者會中，裴洛西表示，她一直致力在眾議院通過一項攻擊性武器禁令，但無法獲得通過所需的60票。她說：「我們必須選出足夠多的參議員來廢除60票限制，當我們做到這一點時，我們可以透過預防槍枝暴力立法。」她還指出，「87%的人支持預防槍枝暴力為事實，但國會並未做出反應，因此必須有一個政治解決方案。」

裴洛西砲轟槍枝製造商為了金錢利益，投入大筆資金在政治系統，以便讓他們可以透過銷售攻擊性武器和其他槍枝來賺錢。裴洛西補充說：「我們支持以合理方式攜帶武器的憲法權利，但這不是槍枝製造商的目的，他們的目的是為了賺大錢。」

第4區聯邦眾議員湯普森（中）在場發言。（記者張曼琳／攝影）
第4區聯邦眾議員湯普森（中）在場發言。（記者張曼琳／攝影）

湯普森也在場指出兩黨間對槍枝問題的分歧。「槍枝暴力預防成為黨派問題的唯一地方，就是在美國國會，」他指出，槍枝暴力是導致兒童和青少年死亡的第一大原因，為此，納稅人每年花費逾5600億元。他還讚賞民主黨人為預防槍枝暴力而鬥爭，透過了處理背景調查、紅旗法、槍枝販運等法律，一路致力通過了社區暴力干預法，以組織幽靈槍枝（Ghost Gun）。

康伊蓮讚賞了加州在控槍方面做出的成就。她說：「我們在加州證明了，明智的槍枝法確實有效。」她認為，加州的控槍措施為「全國最強」，並引用2021年疾病控制和預防中心（CDC）數據，說明加州因槍枝死亡率在50個州中排名第44，為全國槍枝死亡率最低的州之一。

芭芭拉·李則呼籲全國禁止攻擊性武器和幽靈槍枝行動。她表示，相信相關法案送到總統拜登前，拜登將欣然簽署。

選區從金門大橋開始至Marin縣的第二區國會議員赫夫曼（Jared Huffman）、舊金山/聖馬刁縣國會議員穆林（Kevin Mullin）、舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）、司嘉怡（Catherine Stefani）、警局長史考特等預防槍枝暴力的專業人士和受害者也在活動中發言。

該活動是在州長紐森（Gavin Newsom）提出一項憲法修正案，以在聯邦層面納入這些槍枝安全措施一周後舉行的。

加州 裴洛西 舊金山

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