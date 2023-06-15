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舊金山預算赤字刪減散房團結會預算 華埠居民抗議

記者李怡／舊金山報導
百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者李怡／攝影）
百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者李怡／攝影）

百餘位舊金山華埠散房（SRO）居民14日聚集在華埠花園角廣場，反對舊金山市長布里德擬削減用於支持散房家庭團結會的預算

百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者...
百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者李怡╱攝影）

市長的擬議預算，將從法規執行和外展計畫（CEOP）及散房住房計畫中削減500萬元。此項預算的削減，直接影響到為華埠、田德隆區、米慎區散房家庭提供服務的散房家庭團結會對這些低收入家庭的服務。

散房家庭團結會的職責，是為租戶和房東提供語言和社區文化幫助。在疫情期間，SRO外展工作人員在城市部門人員無法進入的情況下，向老年人家庭提供口罩、個人防護用品、派餐，並提供疫苗注射和教育工作，有助阻止病毒在華埠社區內的傳播。

市長員佩斯金表示，幾十年來舊金市議會和市長一直致力於保護舊金山的散房家庭。（記者...
市長員佩斯金表示，幾十年來舊金市議會和市長一直致力於保護舊金山的散房家庭。（記者李怡／攝影）

第三區市議員暨市議長佩斯金表示，幾十年來，舊金山市議會和市長，一直致力於保護舊金山的散房家庭。且在1980年舊金山市議會就通過了立法確保華埠散房的存量，這也是城市和社區的基礎建設。散房家庭團結會對於散房家庭的保護不可或缺。如果沒有這一組織的服務，散房居民將得不到他們應有的尊重和居住環境的保障。

目前，散房家庭團結會是唯一服務於單語低收入散房家庭的組織，也是散房家庭與房東之間溝通、服務和維權的橋梁。散房居民擔心削減預算資金，會導致租戶的生活條件更差而無人監管，進而面臨火災和無家可歸的風險，給住戶和城市帶來更大的負擔。

曾經的散房居民Muyi Yu與丈夫和三個孩子在華埠散房內居住了九年，正是在散房家庭團結會的幫助下，最終體面的住進了可負擔性住房內。

散房居民Li Qin Wu 表示，他們是低收入家庭，沒有英語交流能力。如沒有散房團結會的支持和幫助，不知道要如何獲取資訊，也不知道生活中出現問題要去找誰求助。團結會人員會定時家訪並了解樓宇情況。比如，有一次散房內爐頭損壞，房東遲遲不來修理，造成20人共用一個爐灶。最後是團結會成員幫助協調，問題才得以解決。

對於將散房服務預算削減，用於支持樓宇檢查局的計畫，市長辦公室回應表示，目前舊金山面臨重大挑戰。為消除巨大財政赤字，維持好市內基本服務、滿足未來的需求，必須做出艱難的選擇。作為自費部門，樓宇檢查局正面臨著建築業不景氣造成的嚴重預算赤字。樓宇檢查局需要完成核心公共安全服務工作，包括法令合規性、房屋建設計畫審查、執行住房法和租戶權利，以及建築施工檢查等職能。

因此為了維持市府部門的人員配置以履行核心職能，一些社團組織無法再像之前一樣得到預算支持。布里德承諾，在市議會上與議員們一起討論她擬議的預算計畫，並提出修改意見。

百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者...
百餘位華埠散房居民， 反對舊金山市長布里德擬削減散房家庭團結會的預算支持。（記者李怡／攝影）

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