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華埠3未成年人甜品店遇搶劫 財物被搶還遭輪番毆打

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局、亞裔防罪委員會也在14日上午舉行社區茶敘會，陪老人玩遊戲，向民眾提供防止罪案等資訊，會上還特意介紹華埠聯絡警員符美，警員Jason Peng等。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警局、亞裔防罪委員會也在14日上午舉行社區茶敘會，陪老人玩遊戲，向民眾提供防止罪案等資訊，會上還特意介紹華埠聯絡警員符美，警員Jason Peng等。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠9街一家甜品店5月9日發生涉及三個未成年人的搶劫。屋崙警方14日對本報表示，三個受害者遭多人圍堵，其中有人搶走了其中一名受害者的財物，然後逃離。受害者試圖追趕要回財物，三人開始攻擊受害者，並逃之夭夭。

根據本報記者現場採訪，以及掌握的監控視頻和目擊者視頻，5月9日晚上9時53分的案件，發生在華埠9街一家甜品店。疑似三個受害者先走到甜品店門口，不知為何，質問三個非裔少女是否敲碎自己的車窗玻璃。雙方隨即發生口角和謾罵。隨後，一個非裔少女搶走某個受害者的手提包和手機等財物，迅速逃跑出店鋪。一短髮女子、長髮女子和另一人試圖追趕。三個搶劫者輪番毆打三個女生，甚至拉扯將其摔倒在地，一頓拳打腳踢。搶劫者甚至有同夥開車接應，同夥從車上跳下來，加入戰團，繼續襲擊三個受害者。最終，四個行兇者跳上車逃跑。受害者中，有一個為華裔，另兩個為亞裔和其他族裔。

屋崙警局發言人14日對本報說，正在調查這起發生在9日晚上9時30分之後的搶劫案。當警員到達現場時，得知有三名受害者在該地區，當時他們被多人接近。這些人拿走了其中一名受害者的財物，然後逃離。受害者追趕這些人，試圖找回朋友的物品。隨後，這些人開始對受害者進行人身攻擊，然後帶著受害者的物品逃出現場。這是一個正在進行的調查。任何知情者請與警局搶劫調查科聯繫，電話（510）238-3482。

屋崙警局、亞裔防罪委員會也在14日上午舉行社區茶敘會，陪老人玩遊戲，向民眾提供防止罪案等資訊，會上還特意介紹華埠聯絡警員符美，警員Jason Peng等。東灣台山同鄉會華埠社安隊也到場支持。

符美表示，目前還不知道在甜品店搶劫的三個未成年人，是否捲入了此前在整個屋崙市搶劫35起的案件。她說，目前華埠最多有8個警員巡邏。小組巡邏分為白天和晚上。巡邏警員很喜歡在華埠上班，因為華埠居民和消費者都很友好，喜歡警察，警員報名加班時非常踴躍。

她再一次透過本報提醒華人朋友，外出是要小心留意周邊情況，注意一些基本的安全措施，比如，不要走路玩手機，別單獨走到偏僻或燈光昏暗的街道，給歹徒可乘之機。如果一定要在晚上到銀行取錢，最好找人陪同。如果能等到白天取錢，可以不必去外面的ATM機器，可以找到裡面的窗口或ATM辦理業務。

此前，社安隊負責人馬作林表示，在中華文化院曾發生搶劫，有老人被上述參與甜品店搶劫的三個少女按住，搶走錢包等財物。當馬作林試圖幫助老人報案時，對方拒絕，疑似害怕子女知道責怪。

符美表示，希望舉辦更多類似社區活動，鼓勵更多華埠長者或其他受害者站出來報警，分享經驗，避免不幸罪案再次發生。「如果華人不懂英文，也不用擔心，我們會有翻譯幫忙，一定會協助你溝通好。」

她還提醒華人朋友，除了在微信群上分享罪案訊息，一定要電話報警，「微信上只是分享信息，不是報警，我們警察一定要拿到報告，才能參與調查。」

屋崙警局、亞裔防罪委員會也在14日上午舉行社區茶敘會，陪老人玩遊戲，向民眾提供防...
屋崙警局、亞裔防罪委員會也在14日上午舉行社區茶敘會，陪老人玩遊戲，向民眾提供防止罪案等資訊，會上還特意介紹華埠聯絡警員符美，警員Jason Peng等。（記者劉先進╱攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊與華埠聯絡警員合影。（記者劉先進╱攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊與華埠聯絡警員合影。（記者劉先進╱攝影）

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