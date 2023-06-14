我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

金山纜車慶150歲 優惠到年底 市長布里德展開懷舊之旅

記者李怡╱舊金山報導
布里德市長（右二）與民選官員一起乘坐Big 19纜車沿著加州大街展開懷舊之旅。（記者李怡／攝影）
布里德市長（右二）與民選官員一起乘坐Big 19纜車沿著加州大街展開懷舊之旅。（記者李怡／攝影）

舊金山纜車（Cable Cars）迎來150歲的生日，慶祝活動13日在舊金山海濱始發站舉行。布里德市長當天乘坐其中最古老的纜車揭開活動的序幕，同時為紀念舊金山標誌性的纜車服務一個半世紀，市交通局還特別推出為期半年的乘坐優惠，以及持續六個月的慶祝活動。

慶祝活動當天，舊金山市長布里德、市議會議長佩斯金、交通局長譚林與多位民選官員和穿著150年前古裝服的市民代表，共同登上古色古香的「Big 19」纜車，沿著加州大街（California Street）展開懷舊之旅。

布里德表示，舊金山的纜車幾乎與這裡的第一批居民同時出現。希望這一歷史古蹟帶著世界各地的遊客和居民，去深度品嚐舊金山的美食和欣賞這裡的美景，帶領更多的遊客和居民回到舊金山。

佩斯金表示，舊金山的纜車首次啟動於1873年，但是隨著地震和火災的發生被毀滅了三次。現在依舊服務者市民和來自世界各地的遊客，它也是舊金山韌性和毅力的象徵。纜車的特別之處，是在服務於世界遊客的同時也服務於當地居民，感謝一直維護和駕駛車輛的員工。

為鼓勵居民乘車，交通局特別推出支付13元購買Muni全天通行證，可不限次數地乘坐纜車、歷史悠久的F線有軌街車、Muni電車和公共汽車。另外，從7月1日到2023年底，只要購買一張5元的全天特別通行票，便可無限次地搭乘舊金山的纜車，探索舊金山沿街景點和美食。

其他慶祝活動還包括參觀Muni的木工工廠，在舊金山公共圖書館舉辦具有歷史意義的纜車照片展等系列活動。

Big 19纜車稍後會在每周六定期行駛在加州大街上供民眾乘坐。恰逢纜車行駛150周年紀念，市交通局還將在8月2日重新呈現哈利迪設計的首條纜車服務。

市交通局和非營利性機構市場街鐵路（Market Street Railway）也將與十幾個社區組織合作，在今年夏季和冬季舉辦一系列特別活動，以提高纜車載客量。屆時舊金山居民還將有史以來首次可以參觀纜車修理工廠，甚至已消失的路線「幽靈」纜車也會特別出現，為市民服務。

市長與民選官員們乘坐Big 19纜車沿著加州大街展開懷舊之旅。左一佩斯金，, 右...
市長與民選官員們乘坐Big 19纜車沿著加州大街展開懷舊之旅。左一佩斯金，, 右三布里德。（記者李怡／攝影）
市民代表著古裝乘坐纜車Big 19沿著展開懷舊之旅。（記者李怡╱攝影）
市民代表著古裝乘坐纜車Big 19沿著展開懷舊之旅。（記者李怡╱攝影）

舊金山 加州 美食

上一則

5原因 Westfield放棄舊金山購物中心

延伸閱讀

布里德：金山低收戶訪博物館 去年高達13萬人次

布里德：金山低收戶訪博物館 去年高達13萬人次
表彰志工服務奉獻 青年社區中心頒獎 市長布里德出席

表彰志工服務奉獻 青年社區中心頒獎 市長布里德出席
布里德發起芬太尼危機決議 全美市長支持

布里德發起芬太尼危機決議 全美市長支持
傳承文化 布里德宣布6/3為「舊金山功夫日」

傳承文化 布里德宣布6/3為「舊金山功夫日」
布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半

布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2023-06-13 01:11
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

2023-06-08 18:58
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

2023-06-10 22:39

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高