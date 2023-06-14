金山纜車慶150歲 優惠到年底 市長布里德展開懷舊之旅
舊金山纜車（Cable Cars）迎來150歲的生日，慶祝活動13日在舊金山海濱始發站舉行。布里德市長當天乘坐其中最古老的纜車揭開活動的序幕，同時為紀念舊金山標誌性的纜車服務一個半世紀，市交通局還特別推出為期半年的乘坐優惠，以及持續六個月的慶祝活動。
慶祝活動當天，舊金山市長布里德、市議會議長佩斯金、交通局長譚林與多位民選官員和穿著150年前古裝服的市民代表，共同登上古色古香的「Big 19」纜車，沿著加州大街（California Street）展開懷舊之旅。
布里德表示，舊金山的纜車幾乎與這裡的第一批居民同時出現。希望這一歷史古蹟帶著世界各地的遊客和居民，去深度品嚐舊金山的美食和欣賞這裡的美景，帶領更多的遊客和居民回到舊金山。
佩斯金表示，舊金山的纜車首次啟動於1873年，但是隨著地震和火災的發生被毀滅了三次。現在依舊服務者市民和來自世界各地的遊客，它也是舊金山韌性和毅力的象徵。纜車的特別之處，是在服務於世界遊客的同時也服務於當地居民，感謝一直維護和駕駛車輛的員工。
為鼓勵居民乘車，交通局特別推出支付13元購買Muni全天通行證，可不限次數地乘坐纜車、歷史悠久的F線有軌街車、Muni電車和公共汽車。另外，從7月1日到2023年底，只要購買一張5元的全天特別通行票，便可無限次地搭乘舊金山的纜車，探索舊金山沿街景點和美食。
其他慶祝活動還包括參觀Muni的木工工廠，在舊金山公共圖書館舉辦具有歷史意義的纜車照片展等系列活動。
Big 19纜車稍後會在每周六定期行駛在加州大街上供民眾乘坐。恰逢纜車行駛150周年紀念，市交通局還將在8月2日重新呈現哈利迪設計的首條纜車服務。
市交通局和非營利性機構市場街鐵路（Market Street Railway）也將與十幾個社區組織合作，在今年夏季和冬季舉辦一系列特別活動，以提高纜車載客量。屆時舊金山居民還將有史以來首次可以參觀纜車修理工廠，甚至已消失的路線「幽靈」纜車也會特別出現，為市民服務。
上一則
FB留言