屋崙公路幫派槍戰流彈奪2歲華童命 2嫌或終身監禁

2021年11月6日，不滿兩歲的華裔男童Jasper Wu，在兩幫派槍戰中被流彈所殺。其中兩名涉案嫌犯或將面臨終身監禁。（本報資料圖）

2021年11月6日，不滿2歲的華裔男童Jasper Wu，在屋崙880公路兩幫派 槍戰中被流彈所殺。阿拉米達縣地檢長辦公室表示，其中兩名涉案嫌犯現被正式指控犯有謀殺罪和幫派活動重罪，或將面臨終身監禁。

根據電視台ABC 7報導，如果罪名成立，兩名嫌犯24歲的畢文斯（Ivory Bivins）和22歲的舊金山 居民格林（Trevor Green）將面臨嚴厲的處罰。阿縣地檢長辦公室的一份聲明表示：「畢文斯和格林被指控用AR-15式步槍伏擊另一輛車。有證據顯示，畢文斯和格林，跟隨傑克遜（Johnny Jackson）乘坐的汽車進入高速，並且在沒有受到挑釁的情況下，試圖殺死傑克遜和該車的司機時，畢文斯和格林開槍打死了Jasper Wu。」

本報此前報導，在上月初步聆訊中，阿縣高法官巴頓（Scott Patton）駁回了29歲嫌犯傑克遜的謀殺罪指控，認為傑克遜開槍是為了自衛，為伏擊的受害者。傑克遜被控持槍重罪。法官巴頓支持對畢文斯和格林的謀殺指控。

法庭證據顯示，傑克遜未被逮捕時，曾和在監獄 的人的通話錄音表明，他的車在高速路行駛，另一車跟過來，忽然先開槍，他才還擊。他當時並不知道會被逮捕，沒有任何理由撒謊。

阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）說：「我們將繼續追究這些人對嚴重指控的責任，這些指控可能會讓他們終生入獄。」如果罪名成立，畢文斯將面臨 265年至終身監禁，格林面臨175年至終身監禁，傑克遜面臨3年監禁。