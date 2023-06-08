金山市議會籲請州長交通紓困 以免灣區捷運、Muni大減班

舊金山市議會促請加州州長紐森和州立法機構提供資金，幫助舊金山交通局緩解財政困境。（Getty Images）

距離州預算 截止日期還有一周的時間，舊金山 市議會7日一致通過決議，「促請加州 州長紐森 (Gavin Newsom) 和州立法機構提供資金，幫助舊金山交通局緩解財政困境。」決議由市議員麥德誠 (Matt Dorsey) 發起，以避免削減影響市民的公共交通服務。

麥德誠表示，公共交通對舊金山灣區至關重要，無法想像沒有公交系統服務的未來會是什麼樣。交通機構陷入財務困境並非他們的錯，而是新冠防疫措施所致。如無法得到政府援助，交通機構刪減公共交通服務將進一步降低載客量，加劇交通堵塞、空氣污染和其他問題。

早在今年1月，紐森在明年的州府預算提案中削減了57億元的交通資金。加州立法機關必須在6月15日之前通過此項預算。舊金山市議會通過的決議呼籲州府：「允許將多餘的聯邦公路資金一次性投資到交通運營中。」此項決議反映出官員擔心州立法機構預算草案中的資金提案對舊金山不利。資金削減會導致服務削減和票價收入損失加深。

灣區捷運(BART)上周表示，如果得不到州政府援助，他們將不得不把服務刪減到每小時僅一班列車，平日晚上9時之後和周末將取消服務，甚至還要關閉一些車站和路線。

舊金山市交通局局長譚林 (Jeffrey Tumlin) 表示，除非獲得額外資金，否則交通局最早將於今年夏天開始削減多達20條Muni公交系統線路。交通委員會已經計畫在2024年發行經濟適用房債券。

對於發行債券的計畫，市議員安世輝 (Ahsha Safaí) 表示，在經濟仍然疲軟的情況下，這項計畫對許多企業和不同的社區產生重大影響。他鼓勵交通局在全面實施之前，最好是選定社區開展試點項目。

加州參議員威善高曾表示：「近幾個月來，我們的交通系統不斷告訴我們，他們已經面臨財政懸崖。不幸的是，州長的預算沒有一毛錢是用來解決交通營運問題。相反地，州長還建議削減20億元交通基礎建設資金，這將使加州許多計畫被取消，並導致我們失去數十億元聯邦配套資金。」

為了縮小預算缺口，紐森5月12日公布的預算修正案透過削減氣候計畫、不提供公共交通系統紓困金和不對他們徵收新稅，來縮小預算缺口。根據規定，加州議會最遲必須在6月15日前通過預算法案。