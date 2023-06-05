華童Jasper Wu命案 1嫌有錄音證明他人先開槍

加州公路巡警此前發布的Jasper Wu槍擊案嫌疑車輛圖片。（電視新聞截圖）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派 槍戰中被流彈殺害，震驚社區。法官巴頓（Scott Patton）裁定，駁回嫌犯傑克遜（Johnny Jackson）的謀殺罪指控，認為他開槍是為了自衛。而Jasper父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu對本報表示，法庭證據顯示，傑克遜未被逮捕時，曾和在監獄 的人的通話錄音表明，他的車在高速路行駛，另一車跟過來，忽然先開槍，他才還擊。他當時並不知道會被逮捕，沒有任何理由撒謊。

★法官：另兩嫌應以謀殺受審

法官表示，有足夠的證據證明，另兩個嫌犯，22歲的格林（Trevor Green）和24歲的畢文斯（Ivory Bivins），與Jasper的死亡有關聯，他們應以謀殺和幫派的罪名受審。

11月6日下午2時許，Jasper母親駕車在880公路南向行駛。被告傑克遜和基森．李（Keison Lee，交火中受傷，後在另一槍擊 中死亡）在前面的黑色Nissan車中，後車中坐著格林和畢文斯。後車追前車，雙方射擊。流彈飛出，Jasper不幸身亡。

檢察官認為，傑克遜在槍擊事件後的行為，放棄他那輛被子彈擊中的Nissan Altima汽車，並在數小時後與一名被關押在舊金山監獄的男子通電話（註：電話被錄音），強硬地說要還擊，表明他是自願參與槍戰的。

Norbert說，此前的法庭證據顯示，上述在監獄的人的電話錄音證明，傑克遜曾和他說，車在高速路行駛時，另一車駛來，忽然先開槍。「當時傑克遜並不知道自己會被捕，也不知道可能受到謀殺指控，沒有任何理由撒謊，所以這可能是真的。」

最關鍵的是，前車Nissan中槍的步槍子彈殼，和前車射出的子彈殼大小不一。這也是法官判斷的標準之一。法官認為，傑克遜坐在向北行駛的車中，當他的車被步槍攻擊時，他有權回擊。「如果有人對你使用致命的武力，你可以使用致命的武力來保護自己。這就是法律規定。」

Norbert分析，畢文斯和格林住在東灣列治文，理論上，如果為了某個理由去屋崙，就應該往南開，但他們實際往北開，「這意味著是他們跟蹤傑克遜的車，才開始交火。鑑於現場發現八個步槍彈殼，步槍手先開槍，更合乎邏輯。若真的有審判，也會使陪審團更容易相信，傑克遜處於自衛，儘管他是一個幫派成員。這也是法官駁回謀殺指控的原因，即使延續這個指控，傑克遜可能也不會在審判中被判有罪。」

★證人：非涉案車參與槍戰

不過，Norbert也透露，在法庭上的一個平民證人，事發時曾在高速路上駕駛，聲稱看到步槍從一輛黑色SUV後排乘客駕駛側伸出來交火，並非本案中涉及的、在後面追逐的灰色的G35英菲尼迪轎車，「這就產生了一種想法，也許畢文斯和格林不是事發時的槍擊者。」

畢文斯的辯護律師卡斯蒂略（Ernie Castillo）也強調，高速公路上的兩名目擊者描述捲入槍擊的是一輛SUV，而不是一輛轎車。他認為辯方錯誤的將畢文斯作為指控對象。

Norbert分析說，根據聽證會訊息，之後的庭審，推測格林方面會辯護說，槍擊時，他和妹妹在東灣比諾爾(Pinole)。但疑問是，為何高速路上發現的槍擊子彈，有妹妹的指紋？為何當局針對他妹妹的房子執行搜查令時，會發現和事發地點同樣口徑的步槍子彈？根據畢文斯的手機信號，他當天上午11時出現在82街一家麥當勞店。「如果格林真的和妹妹在一起，畢文斯當時開車在屋崙附近，誰開了槍導致Jasper死亡？」

地檢官麥圭內斯（Peter McGuiness）在法庭上也表示，對被告不利的關鍵證據是，在公路的一個彈殼上發現屬於格林妹妹的DNA，以及手機紀錄和顯示，格林和妹妹在槍擊前幾個小時內曾在一起的錄音。