找舊金山最好吃的甜甜圈？ 看過來

六月第一個周五是全國甜甜圈日（National Donut Day），許多店家都展開活動。（美聯社）

六月第一個周五是全國甜甜圈日（National Donut Day），全國連鎖店Dunkin' Donuts和Krispy Kreme正在開展促銷活動。

這個「節日」始於1938年，是當時芝加哥救世軍（Salvation Army）為部署在歐洲的第一次世界大戰士兵烘烤甜甜圈的婦女舉行的慶祝活動。

以下是「觀察家報」（The Examiner）整理的舊金山 市一些最好的甜甜圈商店名單：

Allstar Donuts：位於Clement街901號，每天至少營業10個小時。蛋糕、釉面、果凍填充和老式甜甜圈是主要內容，更有酪乳或楓樹培根甜甜圈。

Bob's Donuts：自1960年開業以來，位於Polk街1621號的店面整天營業，現在是一個當地的連鎖店。在全國甜甜圈日有鮑勃甜甜圈挑戰，即要求妳在三分鐘內吃下相當於一打甜甜圈。

China Express and Donut：位於Mission街2798號，秉承加州 悠久的移民 經營甜甜圈店的傳統，該店還提供中餐及其他形式食物。店主稱他的商店專注於「甜甜圈曾經是什麽」，這使得它成為紀念全國甜甜圈日的根源的好地方。

Donut World：第九大道1399號，每晚至少營業到晚上11:30，除了經典甜甜圈，還有甜麵包、牛角麵包、鬆餅和肉桂卷。

D.R.E.A.M. Doughnuts： 這家移民婦女經營的臨時店，周六在Ferry Building的每周農貿市場上營業，菜單是季節性的，提供像肉桂糖可頌餅這樣的特色選擇。

Dynamo Donut + Coffee ：在第24街2760號有一個實體店，在Yacht路110號有一個小賣部，有日常和季節性的口味來紀念這個節日。

Happy Donuts：位於第24街3801號，24小時營業。貝果、糕點和三明治也在菜單上，

Johnny's Doughnuts：位於California街2404號，每天從早上7點到下午6點營業，甜甜圈種類繁多，有老式的，也有帶餡的，還有無小麥和素食甜甜圈及其他有趣創新食品。為了紀念全國甜甜圈日，約翰尼餐廳還推出了一種客戶提交的口味：一種被稱為 「鹹味油炸食品 」的培根、cheddar乾酪和韭菜混合美食。

Mochill Mochi Donut：位於Post街1737號和Stonestown商場的店面出售用米粉製成的麻糬，還有果味卵石、抹茶和芒果。

Twisted Donuts & Coffee：位於Noriega街1243號的商店成立不到十年，有傳統的甜甜圈，還有各種各樣的酒吧、蛋糕、老式和扭曲甜甜圈。

Whack Donuts!：Vandor Hill的素食甜甜圈，周末在Ritual Coffee Roasters Valencia營業，工作日在Mission 區的Rainbow Grocery和Nob Hill的Another Cafe營業。這些甜甜圈是用烤的，而不是油炸的，最近的口味包括藍莓、霍查塔、桃子和草莓奶油。