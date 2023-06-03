觸媒轉換器防盜 日落區免費刻字起跑

舊金山市議員殷嘉立親自動手為轉換器噴漆。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）、舊金山警察 局長史考特（Bill Scott）、舊金山警局Taraval分區隊長易文耀（Robert Yick）和首批獲得免費汽車 觸媒轉換器（Catalytic Converter）刻字計畫的居民，6月2日在位於Iriving街的修車廠「Sunset Auto Care」觀摩和接受刻字服務。

殷嘉立主導了這次汽車觸媒轉換器的刻字服務，因應近年來灣區頻發的汽車觸媒轉換器被盜事件。除了在轉換器上刻上車輛識別號碼外，還會以藍色顏料噴上代表舊金山市警察局英文縮寫「SFPD」標誌。

在2日中午記者會開始前，殷嘉立、史考特及易文耀親自動手為轉換器刻字和噴漆，以表示對該計畫的支持。

殷嘉立表示，為阻止有關汽車觸媒轉換器的犯罪邁出第一步，感到榮幸。他表示，他每天都會從選民那裡聽到這類型犯罪，因此為此付諸行動。

他說，很榮幸能與舊金山警局合作，如果在轉換器上噴塗警察局標誌，「也許小偷會三思而後行，因為有噴漆的轉換器較難出售，也更容易被警方追蹤。」

殷嘉立透露，當天為汽車觸媒轉換器刻字計畫的試點，有將近300人報名參加，但因為人數超過預期，只好先採抽籤方式進行，當天只能為約20輛汽車提供刻字服務。他補充說明：「每個註冊計畫的人未來都能得到服務，我們也會視情況，進一步擴展計畫。」

史考特也相當讚賞刻字計畫，並稱此計畫為一個「很好的步驟」。他透露，幾天前警局才收回了五個觸媒轉換器，但沒有方法辨認失主和證明是哪一台車被盜走的。他說，希望刻字計畫，能有威懾作用，也希望能幫助警方識別財產被盜的受害者，並提供逮捕證據。

他說：「當整輛車裝滿觸媒轉換器時，沒有辦法將這些觸媒轉換器與犯罪相對應，這也使得起訴變得非常困難。」

殷嘉立透露，當天接受刻字服務的民眾Vincent Chen的觸媒轉換器曾經被偷了兩次，是真正的受害者，也因為深受其害所以特地前來接受刻字服務。Vincent Chen向記者分享他兩次被偷的經驗，他說，一次是把車停在工作附近的街邊，還有一次是在自家門前，兩次損失共7000元，雖然可以申報保險，但還是需要支付兩次總共1000元的自付額。