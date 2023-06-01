華埠餅店刺人案 兇手被控多項重罪

警方在現場調查此事。（受訪者供圖）

舊金山 地檢長謝安宜5月31日表示，61歲的黎福寶（音譯，Fook Poy Lai）因涉嫌在29日刺傷58歲的華埠 永興餅店女性員工，被控企圖謀殺、致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁，以及二級盜竊等多項重罪。如果所有指控罪名成立，他將面臨終身監禁。

根據法庭資料，黎福寶在襲擊發生10天前剛被假釋。舊金山市警局和縣警的資料也表示，他因違反假釋而被扣留。

29日的襲擊案件頗為驚悚。上午9時48分，黎福寶手拿水果刀，忽然衝入位於華埠士德頓街（Stockton St）的永興餅店內，一言未發，繞過前方的食品玻璃展示櫃台，直接用刀狂捅正在工作的女員工4次。受害者拼命掙扎，跑到廚房附近跌倒，傷勢嚴重，血流滿地。

在店鋪內消費的中華總會館商董李殿邦及時站出來提醒其他員工，不要從廚房出來，有人在行兇，讓他們躲入店鋪內部。他還快速報警。店東陳永興也站出來阻止兇手，不准他離開。警方隨後將襲擊著逮捕。陳永興表示，並不認識襲擊者，也不知道襲擊者是否認識受害者。

多個目擊者向本報表示，襲擊的兇嫌口中念念有詞，疑似有精神問題。但警方和地檢長辦公室並未證實他的精神狀況，以及具體的行兇動機。據悉，傷者已經脫離生命危險，從重症監護室轉移到普通病房。陳永興也正在竭盡所能的幫助她。

根據謝安宜提供的資料，嫌犯黎福寶曾於2016年在舊金山花園角刺傷一名老人而被判謀殺未遂，他在該案中被判處九年的州立監獄 ，並已服完刑期。最近被釋放並獲得假釋。

本案中，舊金山地檢長辦公室指控他企圖謀殺、用致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁，以及二級盜竊等重罪。他在29日當天被捕後，一直被拘留。檢察官要求法院對被告進行拘留，不得保釋，因為他對公共安全構成威脅，並撤銷其假釋。如果所有指控罪名成立，他將面臨終身監禁。