加州59%電力 來自清潔、再生能源

加州2021年59%的電力來自零碳排放與再生資源。（Getty Images）

加州 計畫於2045年達成全面清潔能源計畫。最近統計數據顯示，加州2021年59%的電力來自零碳排放與再生資源。2021年清潔電能供應量雖優於2013年的41%，卻稍低於2019年的64%紀錄。

2021年加州清潔能源供應紀錄顯示，37%清潔電能來自再生資源，10.7%來自水利發電，另10.8%來自核能發電。紀錄同時顯示，加州3500萬戶家庭使用3萬5000兆瓦清潔電能。如要達成百分之百清潔電能目標，加州在未來20年內將必須能夠增加14萬8000兆瓦電能。

紐森 日前於聲明中強調，加州發展清潔能源成就顯示我們有個清晰願景，也有能力達到這個願景，我們現在已達到早期目標，有些方面甚至超過預期進度，然而我們面對的是氣候變化威脅，加州必須加快發展清潔能源，確保加州有清潔實惠的能力，推動未來社會發展。

專家指出，為達成目標，加州必須發展太陽能與風力發電等，另外若想達到加州龐大的電能需求，仍須發展其他清潔能源科技。除此之外，加州目前已通過法令，簡化推出新型清潔能源流程，加州如欲達成目標，政府必須與民間合作，推出新計畫，其中一項計畫為民眾可使用新科技，將電能從儲電系統如零排放車輛電池，送至輸電網。

加州同時也朝其零排放車輛的目標邁進。專家指出，加州溫室效應氣體一半以上是交通工具排放產生的。根據統計，加州今年21%銷售的新車屬於零溫室效應氣體排放，加州也朝向2035年100%零排放氣體新車方向邁進。

此外即使加州今年雨量充沛，州府專家認為氣候變化將繼續危害地方電力供應，就這方面而言，加州清潔輸電網能減緩高溫 與乾燥氣候的威脅。

州府目標為清潔輸電網能從生物質能 (biomass) 、電池、地熱、風力取得電能，提供加州民眾使用。專家認為，雖然加州清潔能源方向正確，要達到目標，仍須繼續努力，不可稍微鬆懈。