我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

加州59%電力 來自清潔、再生能源

編譯組╱沙加緬度電
加州2021年59%的電力來自零碳排放與再生資源。（Getty Images）
加州2021年59%的電力來自零碳排放與再生資源。（Getty Images）

加州計畫於2045年達成全面清潔能源計畫。最近統計數據顯示，加州2021年59%的電力來自零碳排放與再生資源。2021年清潔電能供應量雖優於2013年的41%，卻稍低於2019年的64%紀錄。

2021年加州清潔能源供應紀錄顯示，37%清潔電能來自再生資源，10.7%來自水利發電，另10.8%來自核能發電。紀錄同時顯示，加州3500萬戶家庭使用3萬5000兆瓦清潔電能。如要達成百分之百清潔電能目標，加州在未來20年內將必須能夠增加14萬8000兆瓦電能。

紐森日前於聲明中強調，加州發展清潔能源成就顯示我們有個清晰願景，也有能力達到這個願景，我們現在已達到早期目標，有些方面甚至超過預期進度，然而我們面對的是氣候變化威脅，加州必須加快發展清潔能源，確保加州有清潔實惠的能力，推動未來社會發展。

專家指出，為達成目標，加州必須發展太陽能與風力發電等，另外若想達到加州龐大的電能需求，仍須發展其他清潔能源科技。除此之外，加州目前已通過法令，簡化推出新型清潔能源流程，加州如欲達成目標，政府必須與民間合作，推出新計畫，其中一項計畫為民眾可使用新科技，將電能從儲電系統如零排放車輛電池，送至輸電網。

加州同時也朝其零排放車輛的目標邁進。專家指出，加州溫室效應氣體一半以上是交通工具排放產生的。根據統計，加州今年21%銷售的新車屬於零溫室效應氣體排放，加州也朝向2035年100%零排放氣體新車方向邁進。

此外即使加州今年雨量充沛，州府專家認為氣候變化將繼續危害地方電力供應，就這方面而言，加州清潔輸電網能減緩高溫與乾燥氣候的威脅。

州府目標為清潔輸電網能從生物質能 (biomass) 、電池、地熱、風力取得電能，提供加州民眾使用。專家認為，雖然加州清潔能源方向正確，要達到目標，仍須繼續努力，不可稍微鬆懈。

加州 紐森 高溫

上一則

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

下一則

加州民主黨年會 住房、遊民列議程

延伸閱讀

紐時：89歲參議員范士丹問政全靠助理 沒有計畫離職

紐時：89歲參議員范士丹問政全靠助理 沒有計畫離職
加州民主黨年會洛杉磯召開 華裔參選人分享理念

加州民主黨年會洛杉磯召開 華裔參選人分享理念
索諾馬州立大學將迎台人校長 李明東：啟蒙於東海大學

索諾馬州立大學將迎台人校長 李明東：啟蒙於東海大學
美國基礎教育好還是壞？

美國基礎教育好還是壞？
加州盃曲棍球賽 台灣平和國小拚冠軍

加州盃曲棍球賽 台灣平和國小拚冠軍

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

2023-05-25 01:26

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品