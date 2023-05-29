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金門大道槍擊嫌犯在逃 警方執法認出逮捕

記者劉先進／舊金山報導
舊金山警局宣布，已逮捕涉嫌在4月1日在金門大道200號街區槍殺52歲受害者的嫌犯蒂蒙斯。（取自警方官方推特）
舊金山警局宣布，已逮捕涉嫌在4月1日在金門大道200號街區槍殺52歲受害者的嫌犯蒂蒙斯。（取自警方官方推特）

舊金山警局宣布，已逮捕涉嫌4月1日在金門大道200號街區槍殺52歲受害者的嫌犯蒂蒙斯（Anthony Timmons）。逮捕過程很偶然，當時警方在執法過程中，認出了嫌犯，隨即展開追捕，最終成功拘留蒂蒙斯。

4月1日下午1時4分左右，舊金山警察局田德隆分局的警員趕到金門大道200號街區，處理一起槍擊事件。警員到達現場後發現，一名52歲的成年男性受害者受到槍傷，對他進行了救助並召集醫護人員到現場。受害者被送往當地醫院，傷勢嚴重，有生命危險。儘管醫務人員作出了努力，但受害者還是因傷勢過重而死亡。

警局兇殺組的調查人員趕到現場，接管了調查工作，確定嫌疑人是23歲的男性蒂蒙斯。調查人員制定了逮捕蒂蒙斯的計畫。5月25日下午3時左右，田德隆分局警官和舊金山警局緝毒組，在瓊斯街和市場街地區工作時，其中一名警官認出了站在現場的蒂蒙斯。當警員走近時，蒂蒙斯徒步逃離。經過短暫的追擊，蒂蒙斯被拘留。在對蒂蒙斯進行搜查時，警方發現了一支裝滿子彈的槍枝和一個加長的彈夾以及麻醉品。

蒂蒙斯被逮捕後被送往舊金山縣第一監獄。他涉嫌殺人罪，持有槍枝的重罪，以及持有用於銷售受控物質、攜帶隱蔽武器，在公共場合攜帶上膛槍枝，在實施重罪時攜帶武器、拒捕以及持有供出售的大麻等多項罪名。

警方表示，此案仍在調查中。任何知情者可致電警局檢舉電話1-415-575-4444，或將檢舉短訊發送到TIP411，並在短訊開頭註明給舊金山警局。檢舉者可保持匿名。

舊金山 警察 大麻

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