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灣區台灣日 2千台僑嗨翻A's球場

記者江碩涵、葛歆睿／灣區報導
台灣日活動喚起大家對「台灣國球」棒球的回憶，同時也凝聚了台灣精神。（記者江碩涵／攝影）
台灣日活動喚起大家對「台灣國球」棒球的回憶，同時也凝聚了台灣精神。（記者江碩涵／攝影）

第二屆「舊金山灣區台灣日」27日在美國大聯盟屋崙運動家（簡稱A's）球場展開，不僅吸引2000多名台裔民眾到場熱情支持，喚起大家對「台灣國球」棒球的回憶，同時也凝聚了台灣精神，向全世界展現台灣魅力，展現「Taiwan NO1」精神。

「舊金山灣區台灣日」由非營利組織T-League北美台灣一級棒聯盟主辦，副總統賴清德也現身大螢幕，秀英文，傳達了台灣的棒球文化和民主精神。當天的重頭戲就是樂天女孩啦啦隊，所到之處無不引起台灣民眾熱烈歡迎，並由人氣棒球女神林襄與長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁共同開球，揭開了整場活動序幕。

賴清德在螢幕上亮相，向觀眾介紹剛與運動家球隊簽約的台灣優秀投手沙子宸，並讚揚啦啦隊以獨特台灣方式點燃球迷的熱情。現場大螢幕播放了與台灣日相關影片，配合滅火器樂團的音樂，向現場球迷介紹台灣，展現台灣熱愛自由、追求民主、兼容並蓄的多元文化、美景和世界級企業、高科技的特色。有不少當天看球賽的美國主流群眾，大讚活動相當熱鬧。

屋崙運動家球隊副總裁Steve Fanelli表示，運動家連續兩年合作舉辦台灣日，對台灣日的強大號召力和活力十足的台式棒球文化，印象深刻，希望未來還能多多與台灣日繼續交流。

舊金山經文辦事處長賴銘琪表示，很高興看到這麼多台灣人共襄盛舉，感謝主辦單位辛勤舉辦如此有意義的活動，一同傳遞台灣民主精神和價值。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，棒球是台美民眾共同熱愛的運動，也是台灣的國球，透過台灣日活動推廣台灣的民主自由，非常有意義，她呼籲大家一同為台灣發聲，讓台灣加入WHA世界衛生大會。

當天逾2000名來自矽谷灣區及北加各地的台裔民眾到場力挺，紛紛穿上球衣，在看台區高舉國旗和標語，如「Go! Taiwan」和「We Can Help」，為台灣加油。球場內外充滿了濃厚的台灣味，同時舉辦了Tailgate賽前派對，贈送台灣日紀念球衣和台式早餐。

樂天女孩啦啦隊也與球迷互動，讓現場的美國民眾能夠深切感受到充滿活力的台灣精神。舊金山灣區台灣日的三位創辦人陳文哲、張家豪和林政原共同表示，台灣加油，希望能夠讓世界看到台灣。

這場活動最特別的地方在於球迷有許多機會可以與樂天女孩啦啦隊互動合影，樂天女孩也非常熱情的回應當地僑胞，許多球迷提前一個多小時就到場排起了長龍。灣區民眾蔣舜蘭和先生帶著5歲的女兒，全家出動。她說：「我們一家都非常喜歡台灣文化，樂天女孩第一次來北加，機會難得，一定要來支持！」

當天的重頭戲就是樂天女孩啦啦隊，所到之處無不引起台灣民眾熱烈歡迎。（記者江碩涵／...
當天的重頭戲就是樂天女孩啦啦隊，所到之處無不引起台灣民眾熱烈歡迎。（記者江碩涵／攝影）
第二屆「舊金山灣區台灣日」27日在美國大聯盟奧克蘭運動家球場（簡稱A's）展開，...
第二屆「舊金山灣區台灣日」27日在美國大聯盟奧克蘭運動家球場（簡稱A's）展開，吸引2000名台灣民眾到場熱情支持。（記者江碩涵／攝影）

灣區 舊金山 賴清德

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