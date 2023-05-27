專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業
美國最高法院將於6月底前，對指控哈佛大學和北卡羅來納大學招生中使用平權法案（Affirmative Action）的案件作出裁決。目前普遍認為，在最高法院中擁有6比3優勢的保守派大法官會作出不利於學校的裁決，並藉此判例推翻實施40年之久的支持大學招生時候考慮種族因素的錄取政策。
在26日的少數族裔媒體服務（Ethnic Media Servies，EMS）的記者會上，墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金 （MALDEF）的薩恩斯（Thomas A. Saenz）表示，大家應該做好心理準備，「鑑於保守派大法官之前對這個問題的看法，我認為這（推翻）是可能的結果。」他指出，對於判決可能帶來的影響，坊間流傳著很多謠言和錯誤信息。
首先，對兩起案件的判決都將僅局限於教育，不會像謠傳地那樣影響就業或工程承包方面，而這是平權法案本來包的內容。薩恩斯解釋，為了合憲性和合法性，最高法院很久以前將就業和承包中的平權政策單獨審理。但不管最高法院怎麼判決，都不會像有人所說的那樣，成為對「無視種族」或忽視種族行為的授權。
其次，還有一種錯誤的說法是，如果平權政策被推翻，將意味著政策制定者將不能在教育決策中考慮種族或種族差異。薩恩斯表示，事實上，聯邦和州法律要求政策制定者不僅要考量種族差異，還要確定他們是否有理由介入，以消除高等教育中的種族不平等。 此一判決「是為政策制定者提供的道德和法律指導，要求通過種族中立的補救措施來解決種族差異。」
最後，曾有右翼人士斷言，最高法院的判決可能會以某種方式推翻有種族意識的平權行動，如完全禁止種族研究項目，以及批判種族理論課程。對此薩恩斯表示，判決不會涉及任何關於課程的內容，右翼人士只是希望利用法院可能的判決，支持他們對種族研究和批判種族理論的攻擊。他表示，非裔研究、拉丁裔研究或亞裔研究，儘管關注的是某一特定族群的經歷，但課程本身在法律上是沒有族裔的，不可能在教育中有種族意識，所以不受判決影響。
薩恩斯表示，對判決的錯誤解讀，可能帶來比判決本身更大的影響，希望大家能夠做好防範。
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