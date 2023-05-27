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專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業

記者葛歆睿／聖荷西報導
薩恩斯在26日的少數族裔媒體服務的記者會上分析了有關大學招生使用平權行動判決影響的錯誤信息。（記者葛歆睿 / 攝影）
薩恩斯在26日的少數族裔媒體服務的記者會上分析了有關大學招生使用平權行動判決影響的錯誤信息。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國最高法院將於6月底前，對指控哈佛大學和北卡羅來納大學招生中使用平權法案（Affirmative Action）的案件作出裁決。目前普遍認為，在最高法院中擁有6比3優勢的保守派大法官會作出不利於學校的裁決，並藉此判例推翻實施40年之久的支持大學招生時候考慮種族因素的錄取政策。

在26日的少數族裔媒體服務（Ethnic Media Servies，EMS）的記者會上，墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金 （MALDEF）的薩恩斯（Thomas A. Saenz）表示，大家應該做好心理準備，「鑑於保守派大法官之前對這個問題的看法，我認為這（推翻）是可能的結果。」他指出，對於判決可能帶來的影響，坊間流傳著很多謠言和錯誤信息。

首先，對兩起案件的判決都將僅局限於教育，不會像謠傳地那樣影響就業或工程承包方面，而這是平權法案本來包的內容。薩恩斯解釋，為了合憲性和合法性，最高法院很久以前將就業和承包中的平權政策單獨審理。但不管最高法院怎麼判決，都不會像有人所說的那樣，成為對「無視種族」或忽視種族行為的授權。

其次，還有一種錯誤的說法是，如果平權政策被推翻，將意味著政策制定者將不能在教育決策中考慮種族或種族差異。薩恩斯表示，事實上，聯邦和州法律要求政策制定者不僅要考量種族差異，還要確定他們是否有理由介入，以消除高等教育中的種族不平等。 此一判決「是為政策制定者提供的道德和法律指導，要求通過種族中立的補救措施來解決種族差異。」

最後，曾有右翼人士斷言，最高法院的判決可能會以某種方式推翻有種族意識的平權行動，如完全禁止種族研究項目，以及批判種族理論課程。對此薩恩斯表示，判決不會涉及任何關於課程的內容，右翼人士只是希望利用法院可能的判決，支持他們對種族研究和批判種族理論的攻擊。他表示，非裔研究、拉丁裔研究或亞裔研究，儘管關注的是某一特定族群的經歷，但課程本身在法律上是沒有族裔的，不可能在教育中有種族意識，所以不受判決影響。

薩恩斯表示，對判決的錯誤解讀，可能帶來比判決本身更大的影響，希望大家能夠做好防範。

教育 招生 就業

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