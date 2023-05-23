布里德提議 提高金山部分地區住房密度

布里德新提議，將提高舊金山西區住房密度，目標是促進當地住房開發。(Getty Images)

建築開發商尋求在舊金山 西區與其他部分地區的商業用地建造住房，可望將不再面臨可建造單位數量的限制。市長布里德(London Breed)與市議員梅義加(Myrna Melgar)22日提議，提高舊金山部分地區住房密度。這項提議為一系列土地分區改革的最新行動。

根據布里德的最新提議內容，目標是促進舊金山西區住房開發，其中包括日落區(Sunset)與列治文區(Richmond)。這兩區都以獨棟住宅為主，當地居民長久以來抵制開發更密集住宅。

立法將適用於日落區的Irving及Taraval街區、列治文區的Clement Street與Geary Boulevard，以及Noe Valley的24街。同時也將應用在Polk Street部分地區，以及Van Ness大道北端。官員指出，這些地區交通繁忙，也是開發密集住房的最佳選擇。

布里德聲明表示，這項預計將於6月推出的立法，將結束「目前適用於部分混和用途商業區的住房密度限制。」她指出，這些限制正在傷害滿足城市住房需求的能力。

新提議改革新法出爐之際，正值舊金山致力於進行大區域重新分區，以實現州府規定目標、要求在八年內建造8萬2000個公寓，其中有4萬6000間必須是中低收入 居民可負擔住房。計畫重點是，在過去數十年建造住房相當少的西區增加住宅單位。由於舊金山正面臨高昂建築成本，加上貸款 成本與緩慢審核程序，因此建造房屋並不多。

15多年來，舊金山東區許多社區，包括Dogpatch、Mission與SoMa，允許建商將任意數量住房單位放在同一結構，前提是遵守其他要求，例如高度與體積限制。但許多其他繁忙商業區，則限制可根據地塊大小建造的住房單位數量。

代表舊金山西區的市議員梅義加表示，取消密度限制，將可鼓勵最需進行住房開發地區、建設住房。新立法將協助老年人搬入新住房，並提供更多民眾與家庭住房機會、振興社區商業地帶。