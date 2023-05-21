聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

由於德州的奧斯汀（Austin）和佛州的傑克遜維爾（Jacksonville）人口在疫情 期間顯著增長，使得聖荷西 這個灣區 最大的城市在全國大城市排名中連降了兩個位置。

根據日前公布的美國人口普查最新統計，截至2022年7月，聖荷西估計有97萬1233名居民，排名跌至美國第12。自2020年4月以來，聖荷西市淨減少了4萬2000人，占其2020年人口的4.1%，這是在多年由科技驅動的人口增長之後出現的重大逆轉。

相比之下，德州和佛州一直是兩個最大的疫情人口贏家，許多加州居民為了更便宜的住房和無州所得稅而湧向那裡。專家們以前曾說過，灣區的人口下降反映了疫情期間的就業損失，以及人們因為遠程工作的能力，得以在其他地方尋求更實惠的住房。

在2020年4月至2022年7月之間，奧斯丁估計增加了1萬2500名居民，總人數達到97萬4447人。傑克遜維爾同期增長了約2萬1700人，達到97萬1319人，稍略多於聖荷西。

人口萎縮對一個城市的經濟和未來來說是一個不祥的信號，因為工作和生活的人越來越少會威脅到稅收。聖荷西在歴史上一直在努力解決公職人員的養老金問題，而稅收的減少可能會危及該市的經濟穩定。該市在下一個財政年度可能面臨大約3000萬元的赤字。

「這是一個令人擔憂的趨勢。」今年1月上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在談到該市的人口流失時說。「我認為這是一個信號，包括聖荷西在內的城市必須回到基本面，關注那些促使人們去其他地方生活的基礎性問題。」

舊金山仍然是美國第17大城市，估計有80萬8437名居民，比2020年4月減少了約6萬5500名居民。洛杉磯有380萬人口，仍然是僅次於紐約的第二大城市，聖地牙哥以138萬人口排名第八。

雖然灣區在疫情的第二年流失一些人口，但損失並不像第一年那麼大，這表明向外移民在2020年達到頂峰。以前的數據顯示，國際移民是灣區增長的一個主要組成部分，隨著疫情的減弱，國際移民也在回歸。

新創公司員工華裔張先生表示，對聖荷西人口減少並不意外。他說，自己雖然收入看上去不錯，但灣區生活成本之高，每個月付了房租和基本生活開支，剩不了多少。「在灣區買房是遙不可及的，要是其他地方有不錯的機會，即使收入沒有聖荷西高，肯定會考慮搬過去。」

家住南聖荷西的蔣女士表示，聖荷西、灣區和整個加州在過去的20年間治安每況愈下，生活成本愈來愈高，遊民問題愈來愈嚴重，疫情讓情況更加惡化，「感覺已經到了臨界點」。

蔣女士在科技業工作，疫情這三年她聽說很多「老美」同事離開灣區，搬去德州或佛羅里達。她向記者傾訴，也曾考慮要搬到其他地方，但對華人來說，尤其是他們這樣的新移民家庭來說，選擇比當地人有限，「畢竟不是所有的地方都像灣區這麼多元、包容、生活方便。」

很多問題導致了聖市人口下降，例如缺乏負擔得起的住房、疫情後遠程工作成為常態、以及矽谷地區高昂的生活成本。此外，過去幾年受到疫情限制，原本大量湧入灣區的受過高等教育的亞洲國家工程師，來聖荷西旅遊、出差、就業的機率大幅下降，也是聖荷西人口減少的重要原因。