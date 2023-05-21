聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外
由於德州的奧斯汀（Austin）和佛州的傑克遜維爾（Jacksonville）人口在疫情期間顯著增長，使得聖荷西這個灣區最大的城市在全國大城市排名中連降了兩個位置。
根據日前公布的美國人口普查最新統計，截至2022年7月，聖荷西估計有97萬1233名居民，排名跌至美國第12。自2020年4月以來，聖荷西市淨減少了4萬2000人，占其2020年人口的4.1%，這是在多年由科技驅動的人口增長之後出現的重大逆轉。
相比之下，德州和佛州一直是兩個最大的疫情人口贏家，許多加州居民為了更便宜的住房和無州所得稅而湧向那裡。專家們以前曾說過，灣區的人口下降反映了疫情期間的就業損失，以及人們因為遠程工作的能力，得以在其他地方尋求更實惠的住房。
在2020年4月至2022年7月之間，奧斯丁估計增加了1萬2500名居民，總人數達到97萬4447人。傑克遜維爾同期增長了約2萬1700人，達到97萬1319人，稍略多於聖荷西。
人口萎縮對一個城市的經濟和未來來說是一個不祥的信號，因為工作和生活的人越來越少會威脅到稅收。聖荷西在歴史上一直在努力解決公職人員的養老金問題，而稅收的減少可能會危及該市的經濟穩定。該市在下一個財政年度可能面臨大約3000萬元的赤字。
「這是一個令人擔憂的趨勢。」今年1月上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在談到該市的人口流失時說。「我認為這是一個信號，包括聖荷西在內的城市必須回到基本面，關注那些促使人們去其他地方生活的基礎性問題。」
舊金山仍然是美國第17大城市，估計有80萬8437名居民，比2020年4月減少了約6萬5500名居民。洛杉磯有380萬人口，仍然是僅次於紐約的第二大城市，聖地牙哥以138萬人口排名第八。
雖然灣區在疫情的第二年流失一些人口，但損失並不像第一年那麼大，這表明向外移民在2020年達到頂峰。以前的數據顯示，國際移民是灣區增長的一個主要組成部分，隨著疫情的減弱，國際移民也在回歸。
新創公司員工華裔張先生表示，對聖荷西人口減少並不意外。他說，自己雖然收入看上去不錯，但灣區生活成本之高，每個月付了房租和基本生活開支，剩不了多少。「在灣區買房是遙不可及的，要是其他地方有不錯的機會，即使收入沒有聖荷西高，肯定會考慮搬過去。」
家住南聖荷西的蔣女士表示，聖荷西、灣區和整個加州在過去的20年間治安每況愈下，生活成本愈來愈高，遊民問題愈來愈嚴重，疫情讓情況更加惡化，「感覺已經到了臨界點」。
蔣女士在科技業工作，疫情這三年她聽說很多「老美」同事離開灣區，搬去德州或佛羅里達。她向記者傾訴，也曾考慮要搬到其他地方，但對華人來說，尤其是他們這樣的新移民家庭來說，選擇比當地人有限，「畢竟不是所有的地方都像灣區這麼多元、包容、生活方便。」
很多問題導致了聖市人口下降，例如缺乏負擔得起的住房、疫情後遠程工作成為常態、以及矽谷地區高昂的生活成本。此外，過去幾年受到疫情限制，原本大量湧入灣區的受過高等教育的亞洲國家工程師，來聖荷西旅遊、出差、就業的機率大幅下降，也是聖荷西人口減少的重要原因。
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