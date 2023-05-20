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校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

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加大校董會票決「可雇用無證學生」 4000人將受惠

編譯吳日君／19日綜合報導
加州大學校董會投票一致通過，決定踏出第一步、雇用無證學生從事校園內工作。圖為柏克萊加大校園。(圖取自柏克萊加大官方臉書)
加州大學校董會投票一致通過，決定踏出第一步、雇用無證學生從事校園內工作。圖為柏克萊加大校園。(圖取自柏克萊加大官方臉書)

加州大學校董會18日投票一致通過，決定踏出第一步、雇用無證學生從事校園內工作。校董會成員將組成一個工作小組，在未來六個月內進行各方面提案研究，例如可能的法律問題與策略，並向加大校長德瑞克(Michael Drake)建議進行相關計畫。

校董會18日聲明表示，加大致力於確保所有學生、無論其移民身分為何，都可以追求並獲得世界級的加大教育。根據「EdSource」報導，加大目前有超過4000名無證學生，分布在加大系統十個校區，包括位在灣區的柏克萊加大與舊金山加大。

由於1986年頒布的「移民改革與控制法案」(Immigration Reform and Control Act)，禁止雇主雇用無證移民，這些學生不能合法工作。此外，部分學生可能不受歐巴馬政府時期的「兒童入境延期行動計畫」(Deferred for Childhood Arrivals program)保護，該計畫允許數千名年輕學子工作。川普政府於2017年刪減了這項計畫，美國公民與移民局不被允許處理首次申請者。

洛杉磯加大夢想資源中心(Dream Resource Center)主任Ju Wong在一項聲明中指出，作為夢想法案(DACA)受惠者，明白獲得就業機會可改變生活，並為許多機會敞開大門，很高興校董會採取提案的初始步驟。無證年輕領袖將持續努力，組織社區採取行動，直到加大為所有學生提供公平的教育與就業機會，無論他們的移民身分為何。

各機構部門傳統上遵守聯邦「移民改革與控制法案」，但是，由無證學生組成的團體「給所有人機會」(Opportunity for All)認為，禁令並不適用於州機構，因為校園內的職位不是聯邦職務。

加大29名移民與憲法法學教授去年簽署公開信，表達同樣觀點以支持學生。信中寫道，國會通過法案時，並未削弱各州雇員就業資格的權利，因此，法案禁止雇用無證者的禁令，並不能約束州政府實體，州機構部門可以合法雇用無證學生，而無須受限聯邦法律規定的就業狀態。

移民局 就業 教育

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