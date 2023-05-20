神秘「快閃」歌曲串燒表演 驚艷金山華埠

「快閃」表演參與人員在表演後合影留念。（廣場新天地/提供）

作為亞太裔傳統月活動的一部分，19日下午5時，位於華埠 都坂街(Grant Avenue)800號的全新文化藝術中心的「廣場新天地」(Edge on the Square)，上演了一場別開生面的「快閃」(Flash!)歌曲表演。

本次活動，是由灣區策展人許君瑜(Candace Huey)策畫、藝術家Summer Mei Ling Lee聯同本地的表演者合作呈現的快閃歌曲串燒演出。

參與者包括號角表演藝術中心(Clarion Performing Arts Center)、舊金山 社區青年中心(CYC)，以及格蘭大道傻女舞團(Grant Avenue Follies)等。

活動主辦方「廣場新天地」表示，「快閃」表演的主旨在於探索「華埠的聲音結構」(Vocal fabric of Chinatown)，以慶祝本月的亞太裔傳統月。在一份書面聲明中，「廣場新天地」寫道：「我們相信藝術的解放力量及其促進社區建設、跨文化團結和集體崛起的能力，」並表示希望通過這首快閃歌曲，為華埠帶來驚喜和歡樂。

策展人許君瑜為「廣場新天地」的首席策展人，她作為土生土長的舊金山華裔，將在當地和全球藝術行業的深厚的知識和經驗，帶入她的創意項目。許君瑜曾任職於舊金山美術館(Fine Arts Museums of San Francisco)、邦瀚斯拍賣行(Bonham)、阿拉米達縣藝術委員會(Alameda County Arts Commission)以及灣區各大藝術畫廊。