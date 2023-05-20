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金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

編譯組／綜合19日電
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」（Michelin Guide California）的最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。

這些最新的餐廳都在舊金山市三平方英里的範圍之內，最西邊是第10大道和Geary大道，最南邊是Potrero Hill。有六家位於38路和38R路公車沿線，或在步行距離內。

五月新增的所有九家餐廳都聚集在一起，而且距離都相當接近。或許您肚子的空間有限，讓您無法一天吃完這九家餐廳，但無論如何您可以選擇在幾個小時內，透過步行、騎自行車、坐公車或開車，一次「逛完所有餐廳」。

米其林5月17日宣布在加州指南中增加了19家餐廳，這些餐廳都位於灣區。米其林表示，將在12月公布完整的指南，屆時將公布星級餐廳（starred）和Bib Gourmand餐廳，前者是指米其林認為最傑出的餐廳，後者是指那些代表最佳價值的餐廳。

由於周三新增了九家餐廳，舊金山市現在有120家餐廳被列入「米其林加州指南」。包括：Anomaly SF、Aphotic、Copra、Friends Only、HK Lounge Bistro、Noodle in a Haystack、Prik Hom、Rosemary & Pine and SuraGan。Bansang是一家位於Fillmore街的當代韓國餐廳，3月被宣布為米其林指南餐廳。

舊金山最新的米其林指南餐廳，其中一些店才開幕不到一年，涵蓋了所有的菜系和風格。位于Nob Hill、座位有限、只接受預訂的壽司櫃台Friends Only贏得了一個位置；Aphotic也是如此，這家位於市場街南（SoMA）的海鮮店，在Yelp和谷歌上的評論總數，至少是其他入選餐廳的兩倍（截至記者發稿為止，共有387條評論）。

除了上述提到的地區之外，米慎區（Mission）、外日落區（Outer Sunset）也有餐廳入選「米其林指南」，也許可從今年稍晚出版的完整指南中，一窺究竟。

舊金山 加州 灣區

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