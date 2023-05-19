錯誤勞工分類 漢迪公司判賠工人480萬、120萬民事罰款

舊金山地檢長謝安宜說，漢迪公司非法將工人錯誤地歸類為獨立承包商，而不是雇員，違反了加州的就業分類法。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜18日表示，通過應用程式提供服務的漢迪公司（Handy Technologies, Inc.）非法將工人錯誤地歸類為獨立承包商，而不是雇員，違反了加州 的就業分類法。該公司已同意支付600萬元和解，並簽訂永久禁令以保護工人權益。

總部設在紐約的漢迪公司成立於2012年，公司提供中介平台，將美國、英國和加拿大的用戶與提供家庭清潔、裝修、維修和保養服務的清潔工、勤雜工和其他家庭服務提供商聯繫起來。

謝安宜的聲明說，漢迪公司將提供清潔和雜工服務的工人稱為專業人員，但卻錯誤地將這些勞工歸類為獨立承包商，而不是雇員，剝奪了他們應得的工作場所福利。為此被舊金山和洛杉磯 縣地檢長辦公室起訴。作為判決的一部分，公司須向工人支付480萬的賠償金，涵蓋在2017年3月至2023年5月期間工作的2萬5000多名加州專業人員。該公司還須為其非法行為支付120萬的民事罰款。

漢迪已同意一項永久禁令，保障專業人員不會繼續被錯誤分類，並實質性改變其業務運作，以不再違反加州的分類法，包括專業人員可以設定自己的小時工資率。而且在申請工作後，專業人員可立即聯繫客戶，以瞭解更多關於所要求的服務，並就其條款（如工作時間和工資）進行談判，而不被合同約束去執行工作，或因拒絕工作而受到漢迪公司的懲罰。

謝安宜表示，這項和解不僅是被漢迪公司錯誤分類的加州勞工的勝利，也是對其他從事類似非法行為的公司的警告。公司這種行為不會被容忍，因為工人受到傷害，納稅人要負擔支付這些公司的法律責任，守法的企業被迫在不公平的環境中競爭。

洛杉磯縣地檢長賈斯康（George Gascón）說，對於那些被不公正地視為獨立承包商、被剝奪了醫療保健、帶薪休假和失業保險權利的工人來說，這項判決是期待已久的勝利。

漢迪公司發言人則在聲明中稱，和解是加州商人的勝利，公司將繼續幫助加州有進取心的小企業主和獨資企業發展業務。