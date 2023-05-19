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彌補1.3億赤字 Muni今夏起恐關20條路線

編譯廖宜怡／綜合報導
如果無法獲得加州提供的紓困金，舊金山Muni可能會從今年夏天開始削減服務路線。（Getty Images）
如果無法獲得加州提供的紓困金，舊金山Muni可能會從今年夏天開始削減服務路線。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）和州議會必須在一個月後通過預算案，但以目前赤字嚴重的情況看來，似乎不太可能提供交通機構先前要求的50億元紓困金。

加州交通機構表示，在用完聯邦提供的45億元疫情紓困金後，他們需要有人提供51億5000萬元營運資金，才能避免大舉削減服務。在這51億5000萬元中，約有一半是灣區交通系統的赤字。焦急的灣區交通官員表示，未來幾周的加州預算談判將決定灣區交通系統的命運。

為了填補加州的315億元赤字，紐森修改過的預算案不但不包括任何交通紓困金，還刪減了20億元的資本金（capital funds）。紐森上周首次針對加州交通機構的困境公開發表評論，表示非常擔心交通機構的「財政懸崖」（fiscal cliff），但承認目前無法解決其短期需求。

對Muni來說，若想彌補1億3000萬元的赤字，意味著他們必須開始逐步削減20條交通服務路線。舊金山市交通局（SFMTA）局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）表示，如果無法獲得資金，他們將從今年夏季開始，在20個月內每月取消一條Muni路線，並延長停車收費時間，以平衡預算。

在灣區各大交通機構中，以灣區捷運（BART）的財務狀況最為吃緊。這家收入主要依賴乘客購票、營運資金只有5%來自州政府補貼的機構表示，如果沒有加州政府或當地納稅人的幫助，他們無法生存。

鑑於灣區捷運將於2025年3月開始出現9200萬元赤字，捷運局官員可能不得不在明天春季制定2025年預算時，考慮削減服務和裁員。

上周，在捷運局九位董事中，有七位反對透過削減預算來解決2025年巨額赤字。他們預測，在捷運9月調整列車時間表、提高安全性和清潔度後，載客量會有所增加。

此外，受到通貨膨脹的影響，預料捷運局董事會也會批准在未來兩年內將票價調高11%。

公共交通支持者表示，Muni今年夏季起的服務削減，代表著當地公共交通「死亡螺旋」（death spiral）的開始。

和舊金山市中心經濟「厄運循環」（doom loop）類似，Muni若減少服務，將導致乘客放棄搭乘，收入就會下降，從而使服務被進一步削減，載客量持續下跌。

非營利組織SPUR交通政策主任托卡夫（Laura Tolkoff）說：「公共交通的死亡螺旋離我們比想像中更近。如果無法在五年內挽救並改善公共交通，我們50年後可能會失去公共交通，這真的是一個攸關生死的時刻。」

加州 預算 灣區

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