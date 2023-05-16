警公布Walgreens案影片 警衛開槍擊斃竊賊 獲不起訴

舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（左）行竊後與警衛安東尼（右）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

上個月底，舊金山一家Walgreens藥房的警衛開槍擊 斃一名竊賊，事件曝光後引發極大爭論。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）15日公布監視攝影 機錄下的事發經過，並表示不會起訴這名開槍的警衛。

這段影片是謝安宜決定不起訴Walgreens藥房警衛的一項關鍵證據。謝安宜在15日發出的報告中指出，這場暴力衝突始於布朗（Banko Brown）涉嫌入店行竊，她引述警衛安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）稱是出於自衛開槍的說法。謝安宜強調，她沒有被公眾輿論所左右。

謝安宜的報告提供了包括安東尼攔住布朗後發生的扭打、槍擊、布朗中彈後躺在Market Street上、旁觀者聚集的監視攝影機畫面、醫護人員對布朗進行急救的隨身攝影機畫面，以及安東尼接受兇案調查人員偵訊的畫面。

安東尼接受偵訊時表示，布朗偷竊店內商品遭到他上前盤問，兩人因此發生爭執，扭打在地。從影片可以看到，兩人分開後，安東尼拔出手槍。安東尼告訴調查人員，布朗在他們扭打時威脅要拿刀刺他。但紀錄顯示，目擊者無法證實安東尼的說法。

布朗準備離去時面向安東尼，右腳向前做出要往安東尼的方向移動的動作，安東尼於是開槍，打中了布朗胸膛，布朗隨即向後倒下。

在執法單位展開調查後，布朗的朋友和支持者發起抗議活動，對安東尼的自衛說法提出質疑，並向謝安宜施壓，要求謝安宜指控安東尼殺人。

事件發生後，市議員潘正義（Dean Preston）提出限制警衛開槍的法案，加州 參議員威善高（Scott Wiener）也要求檢方公開事發影片和證人證詞。然而，公開報告和影片並沒有解決問題，另一位市議員要求加州和聯邦司法官員進行第二次調查。

受雇代表布朗家人的屋崙民權律師柏瑞斯（ohn Burris）表示，布朗不應該為這種小事喪命，而且他認為，挑釁者不是布朗，而是安東尼。

但謝安宜表示，將這起事件視為是輕微盜竊的人都被誤導了。謝安宜說：「這件事的發展是從有人帶走東西，演變成使用暴力，然後在某一刻，有人明確表示，他們有自衛的需要。」