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矽谷銀行倒閉 前執行長怪聯準會升息、媒體引起恐慌

編譯組／灣區15日電
矽谷銀行（SVB）前執行長貝克指稱，美聯儲與社媒是導致SVB銀行倒閉的原因。 （美聯社）
矽谷銀行（SVB）前執行長貝克指稱，美聯儲與社媒是導致SVB銀行倒閉的原因。 （美聯社）

SVB金融集團矽谷銀行前首席執行長貝克（Greg Becker）15日說，美聯儲（Federal Reserve）幾十年來最快的加息速度加上社交媒體的負面情緒，導致了該銀行的失敗。

貝克在為美國參院銀行委員會16日舉行的聽證會準備的書面證詞中說：「美聯儲發出的信息是，利率將保持在低水平，開始湧現的通貨膨脹將只是『過渡性的』，事實上，從2020年開始到2021年底，眾銀行在美聯儲創造的這種低收益環境中總共購買了近2.3萬億美元的投資證券」。

矽谷銀行迎合的是科技初創企業生態系統，對該行業高度關注，加上隨著利率攀升而失去價值的長期債券組合，使其特別容易受到銀行擠兌（bank run）的影響，促使監管機構查封該貸款機構。它的失敗引發了其他一些銀行的擠兌，導致簽名銀行（Signature Bank）幾天後被查封，第一共和銀行（First Republic Bank）也最終倒閉。

貝克說，媒體將SVB與Silvergate Capital Corp.銀行進行了比較。後者在其銀行被查封的前幾天宣布了清盤計畫，這導致了矽谷銀行的失敗。

「Silvergate Capital Corp.銀行的失敗及其與SVB的聯繫，導致謠言和誤解在網上迅速傳播，從而開始了一場史無前例的銀行擠兌」，他在證詞中說。

貝克承認了審計師和監管機構提出的SVB方面的失誤。他指出，當矽谷銀行的資產規模接近1000億元時，該銀行擴大了財務管理團隊，以加強風險管理。

在與聯邦儲備委員會協商後，矽谷銀行還曾尋求聘請一位具有管理所謂大型金融機構經驗的首席風險官。他說，SVB還希望在2022年改善流動性，同時指出，監管機構當時表示，該銀行有足夠的資本和流動性。「我從未想象過這些史無前例的事件會發生在SVB身上，並堅信領導團隊和我在當時所掌握的事實、預測和外部專家建議下，做出了我們所能做出的最佳決定」，貝克說。「SVB的被接管在個人和職業上都是毀滅性的，對於這對SVB的員工、客戶和股東造成的影響，我真的很抱歉」。

這是自3月10日矽谷銀行被接管以來，貝克第一次公開講話。總部位於紐約的簽名銀行聯合創始人和前主席夏伊（Scott Shay）和該公司前總裁霍維爾（Eric Howell）也將於16日出庭作證。

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