疫情正式結束？ 華人：判斷自在人心

對於新冠肺炎疫情何時結束，每個人心中都有自己的答案。（記者葛歆睿／攝影）

隨著世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情 不再構成「國際關注突發公共事件」（PHEIC），美國疾病控制及預防中心（CDC）也在5月11日結束了公共衛生緊急狀態 ，不再統計每日確診數字，只會像季節流感般監測住院和死亡個案。但是，對於疫情是否真的已結束，每個人心中都有自己的判斷。

在矽谷一家新創公司工作的華人工程師劉川表示，在他的生活圈子裡，疫情在一年多前就已經結束了，所以很久都沒有關注過疫情相關訊息了，那天突然看到「官方宣布疫情正式結束」，有一種「恍如隔世」感覺。他說，「疫情這三年時間好像過得特別快。雖然耽誤了不少正經事，但碰到一些不想做的事、不想見的人，也能拿疫情當擋箭牌推掉，以後肯定不能這麼幹了。」

但另一些人對疫情卻有完全不同的「感受」。一名即將從聖荷西大學畢業的孫姓中國留學生 告訴記者，她2020年秋季學期入學，相當於整個大學四年都在疫情中度過，完全沒有體驗到她所渴望的大學生活。儘管她已經非常注意防護，還是不幸地兩次感染新冠，而且第二次就在今年春節前後。她上個月前才接種了最新的二價疫苗，現在出門仍然堅持帶口罩，「那種感覺（感染新冠）真的太難受了，我不想再得一次！」