南灣華人媽創業開電腦繡花店 教自閉兒技能給工作機會

孟希原創辦Turtlework為自閉症年輕人打造一個安全、支持的就業平台。（記者葛歆睿／攝影）

南灣金寶市（Campbell），有一間獨特的電腦繡花店，名叫Turtleworks，他們不僅為社區提供定製繡花服務，更重要的是，還為自閉症青少年和年輕成年人提供培訓和工作的機會。

Turtleworks老闆兼創辦人孟希原（Sherry Meng），曾是一名高科技工程師，雖然已到了該退休享清福的年紀，她卻選擇在一個自己完全陌生的領域創業，只希望為自閉症年輕人打造一個安全、支持的就業 平台，培養他們的職業道德、工作技能，幫助他們建立信心，了解社會，最終實現服務社區，讓他們可以發揮自己的能力。

兒有自閉症 受助學會奉獻

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）發布的消息和來自自閉症和發育障礙監測網絡（ADDM）的最新數據，2020年美國約36名的八歲兒童中，就有一人被確診患有自閉症譜系障礙。在過去十年間，愈來愈多自閉症孩子進入青少年和成年人階段，就業成了他們急迫面臨的難題。

孟希原的小兒子患有自閉症，她十年前為了照顧家庭，離開高科技行業工作，也因兒子與華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs，FCSN）結緣，在接受幫助的同時，開始了她的奉獻。

孟希原在FCSN做義工十年間，接觸過許多有特殊兒童的家庭，逐漸了解到每家的不易和孩子們的不同，也學習到謙卑和包容。家長們都希望他們的孩子可以有事做，可以快樂地生活。她表示，許多孩子離開學校系統後，家長不知該如何安置孩子的去處，許多孩子只能待在家裡，這不僅造成他們身心上的焦慮，也給家庭和社會造成壓力。

孟希原說，自閉症成年人的認知和溝通能力有限，教他們十分不易，每天都需要特別的愛心和耐心。（記者葛歆睿／攝影）

電腦繡字 更適合特殊兒童

在FCSN十年義工工作中，孟希原創辦了許多課程，尤其是在職業培訓方面。孟希原教過零售、餐飲和辦公室工作等培訓課。但她發現，零售和餐飲工作環境過於複雜，工作的節奏和任務都不太適合自閉症孩子。「他們不知道怎麼和顧客打交道，有時候還會情緒失控，鬧出動靜，店家也不高興。通常他們會被派去做後台特別單一的工作，學不了什麼技能，也做不長久，不是他們不做了，就是被fire（解雇）。」

孟希原還嘗試創辦製作手工皂和再利用回收樂高等企畫，目的是創造工作和培訓經驗。她明白，雖然這些東西總有人買單，但他們更多是出於好心，並不一定真的需要。所以她想創建一個真正的商業，而不是非營利機構。

她說，透過真實的工作，教導自閉症年輕人如何解決工作的問題。在滿足社會需求自負盈虧的同時，提供安全和包容的工作環境，並結合自閉症人士的特點，注重細節、視覺理解力較強的特點，孟希原相中了電腦繡花這個行業。

為了讓他們融入社區，Turtleworks特別選在商業廣場，「這樣可以讓他們自己坐大眾交通工具上下班，自己買飯，鍛鍊他們獨自生活的能力。」

都說萬事開頭難，何況孟希原對電腦繡花一竅不通，一切都要從頭學起。更糟的是，設備剛買回來，新冠肺炎疫情 就爆發了。「沒有人可以來培訓，都不知道該怎麼用，」孟希原說，「後來實在沒辦法了，我只能硬著頭皮上網自學。」

Turtleworks為社區提供定製繡花服務，照片中的機器正在為FCSN的帽衫加工logo。（記者葛歆睿／攝影）

萬事起頭難 終接首筆訂單

孟希原回憶，第一次接訂單時，一直不敢接電話，後來鼓起勇氣，終於接了電話，原來是一個年輕人要在高爾夫球包上繡名字。孟希原想了想，覺得只要四個字母，自己應該可以，就接下工作了。没想到年輕人拿來一個300多元的高爾夫包。

孟希原說，「當時真的是不知道要如何下手，為了這一個包，整整做了一天，最後終於做出來了。」她後來才知道，通常沒有人接這種直接在高爾夫包上繡字的活，一般都是做成可拆的。「因為這個原因，年輕人很滿意，給了我一個好評。」

她告訴記者，因為自閉症成年人的認知和溝通能力有限，教他們十分不容易。她說，工作中會遇到很多問題，要教他們如何尋求幫助，如何與他人合作，如何提高工作效率，每天都需要特別的愛心和耐心。孟希原把每項工作的步驟寫到最簡單，讓他們照著做，尤其特殊需求的成年人對批評非常敏感，所以要常鼓勵，有時候他們還會情緒失控，因此工作坊還有一間「安靜屋」，讓他們在需要時，能有自己的空間。

雖然身為老闆，但孟希原給予了這些特殊員工最大的包容與溫柔，一直稱他們為「小孩」。她說，「看到他們進步，在工作中獲得價值感、感到被需要，是一件特別開心的事情。」

一名自閉症員工正在整理FCSN的連帽衫。（記者葛歆睿／攝影）

打下基礎 與學區 、社區合作

孟希原表示，灣區本地的企業和機構本身就對定製繡花有需求，當得知Turtlerworks的初衷後，很多人都願意把訂單給他們，而他們也沒有讓客戶失望，每次都能按時保質地完成交付，三年下來已打下不錯的口碑，她十分感激這個社會的善意。

自2020年初成立以來，Turtleworks與金寶市、佛利蒙、薩拉托加等聯合學區以及FCSN合作，為11名有特殊需求者提供實習培訓，其中一人被Turtleworks正式雇用，另一人在其他地方找到工作。

孟希原透露，常有客人問，「為什麼叫Turtleworks？是因為做事慢嗎？」她說，事實正好相反，他們常提前交貨，之所以取名Turtleworks，就是希望這些「與眾不同」的孩子像龜兔賽跑故事裡的那隻烏龜，雖然比別人慢，但一點一點地向前，永不放棄，一定可以到達目標。

孟希原說：「我們希望這些孩子像一個個小烏龜，從他們殼裡出來，去工作，去幫助他人。」