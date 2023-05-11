美國鐵路華工中心 金山華埠揭幕

方李邦琴說，鐵路華工中心的宗旨是「銘記過去，啟迪未來」。灣區多名華裔政治領袖參加當天的剪綵儀式。（記者王子涵／攝影）

在首條橫跨北美大陸的鐵路建成154周年之際，位於舊金山 華埠的「美國鐵路華工中心」（Chinese Railroad Workers History Center）10日首次正式向公眾開放，以紀念華人 勞工的奮鬥史，肯定華工對美國政治經濟建設做出的巨大歷史貢獻。

「美國鐵路華工中心」由華人慈善家、知名僑領方李邦琴出資建設，位於企李街夾Kearny街一角。灣區多名華裔 政治領袖參加了當天的剪綵儀式。揭幕活動由灣區委員會主席溫德曼（Jim Wunderman）主持，包括加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、舊金山市議長佩斯金、中國駐舊金山總領館副總領事潘慶江、舊金山前市勃朗（Willie Brown）、市議員華頌善、殷嘉立，市府律師邱信福、市行政官朱嘉文，佛利蒙市長高敘加、巴洛阿圖市長顧錦珍、薩拉度加副市長趙嬿、蘇諾瑪前市長丁駿輝等，參與活動。前聯邦眾議院議長裴洛西以視頻的方式慶祝中心開幕。

副州長康伊蓮致詞表示，跨美洲大陸鐵路從西向東工程尤為困難，尤其是在加州以及內華達的山脈地帶，「這需要華裔移民的勇氣、力量、汗水，甚至是生命，才最終完成這段施工難度最高的部分」。康伊蓮說，「華裔勞工的貢獻將被永遠珍藏進美國歷史。」

副總領事潘慶江表示，華人先驅的貢獻值得被銘記，他們的貢獻成為美國社會不可缺少的一部分。然而對華人的歧視以及仇恨至今仍然在繼續。根據最近的一項全國性調查，四分之三的華裔美國人曾在過去的12個月內遭遇種族歧視。他希望鐵路華工中心能喚醒公眾，加強中美雙方的理解，打擊種族主義和仇恨犯罪，造福兩國人民。

灣區多名華裔政治領袖參加當天的剪綵儀式。（記者王子涵／攝影）

方李邦琴表示，建立鐵路華工中心的宗旨是「銘記過去，啟迪未來」。華工為太平洋鐵路的興建貢獻了汗水和生命，但是「在那張最著名的東西部鐵路最後合攏的照片中，卻找不到華工的面孔，美國鐵路歷史中也沒有提及華工的貢獻。」方李邦琴說，「我們的目標，是給予沒有話語權的鐵路華工發聲的機會。」

她指出，舊金山華埠是紀念鐵路華工的最佳地點，緬懷先人，同時也藉此推動華埠在疫情後的經濟復甦。中心在歷經八個月的建設後終於建成，向公眾開放。

三位鐵路華工後裔也來到現場，包括歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu），以及Andrea Yee和Ben Yee。

展廳內擺放有跨大陸鐵路完工時的火車等比例模型、「最後的金釘」雕像、以及排華法案等相關歷史资料。1865年，時任加州州長史丹福（Leland Stanford）曾表示，「沒有華人勞工，這項偉大的國家工程就不可能在國會的時間要求內完成。」美國鐵路華工中心就是為了讓後人銘記這段歷史。

鐵路華工後裔，歷史學家虞容儀芳出席鐵路華工中心開幕儀式。（記者王子涵／攝影） 鐵路華工後裔Andrea Yee（中）。（記者王子涵／攝影）