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加州第4個 聖縣消除性別歧視公約

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣婦女政策辦公室雇員身穿紫色服飾，呼籲關注家庭暴力。（取自縣府官網）
聖縣婦女政策辦公室雇員身穿紫色服飾，呼籲關注家庭暴力。（取自縣府官網）

聖他克拉拉縣縣議會近日批准了「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）。在該公約框架下，縣府將收集相關數據，並推行性別平等的做法。支持者表示，該公約在解決性別不平等問題上具有里程碑意義。

CEDAW公約聯合創始人布雷默（Nancy Bremeau）說：「當人們討論公共服務機構時，都在強調多樣性、公平、包容，然而卻有很少人能夠真正做到。」

她指出，公約在研究性別歧視問題的同時，也在考慮種族主義和年齡歧視等其他因素帶來的影響。公約委員會將致力於將其推廣至全州和全國範圍。

聖他克拉拉縣婦女地位委員會主席達斯多爾（Benaifer Dastoor）指出，CEDAW公約將在縮小薪酬差距、獲得平等就業機會、住房和兒童保育方面作出努力。

「我們總是能看到這樣那樣的差距，這是系統性的問題。」達斯多爾說，「不成比例的女性陷入貧困並面臨生活困難，儘管有縣府的支持，但我們仍有許多工作要做。」

實踐公約的第一步，將是對縣府各部門的薪酬和僱傭數據進行審查，為每個部門制定專門的計畫，解決性別歧視問題，目標需要四年完成。

布雷默指出，聖縣是加州第四個通過該公約的地區，緊跟舊金山、洛杉磯和聖地牙哥。

美亞社區協進會（AACI）宣傳主任比利亞韋德（Vaughn Villaverde）指出，性別不平等持續影響聖縣的發展，並與其他不平等現象相互作用。她曾寫信給縣議會，支持CEDAW公約。「AACI為遭受家庭暴力和人口販賣的倖存者提供庇護，我們發現性別歧視與其他社會因素交叉影響。」比利亞韋德說。

歧視 比利 加州

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