賴銘琪會見 台籍短跑好手廖晏均
駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長，9日在經文處會見了聖荷西州立大學台籍短跑運動員廖晏均，對她在學業和體育上取得的成績給予肯定，關切她在美國最後一個賽季的賽事安排以及返回台灣後的計畫。
廖晏均的專長是100米、200米、4x100米接力和4x400米接力。她曾以國手身分代表台灣參加2018年雅加達亞運會。同年12月來美國留學，先在全加州社區大學的100米和200米短跑比賽中奪得冠軍，後被國家大學體育協會第一級別（NCAA Division 1）名校聖荷西州立大學錄取，並獲得全額體育獎學金。她在今年以7秒43的成績打破了該校的女子室內60米紀錄，在鮮有亞裔身影的NCAA Division 1比賽中，用實力證明自己。
賴銘琪稱讚廖晏均是「文武雙全」、「台灣之光」，為她在學業上和比賽上取得的成績感到高興和欣慰。在得知廖晏均本周末在佛萊斯諾和5月在沙加緬度將有重要的比賽後，賴銘琪表示，會幫忙聯絡當地僑領，動員鄉親到現場為她加油打氣。「台灣選手在美國想出頭很難，競爭很激烈，奮鬥很辛苦。我們會盡全力提供幫助，讓他們有一種家的感覺。」
廖晏均今年夏天參加完美國大學的比賽之後，就會結束四年的旅美生活返回台灣，備戰9月的亞運會和10月的台灣全運會。賴銘琪預祝她在這些正式比賽中一切順利，取得好成績，並邀請她參加將於7月30日舉行的第39屆金山灣區華人運動大會，與灣區鄉親進行友好交流。
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