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賴銘琪會見 台籍短跑好手廖晏均

本報記者╱舊金山報導
賴銘琪周二上午在經文處接見聖荷西州立大學台籍短跑運動員廖晏均。（本報記者╱攝影）
賴銘琪周二上午在經文處接見聖荷西州立大學台籍短跑運動員廖晏均。（本報記者╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長，9日在經文處會見了聖荷西州立大學台籍短跑運動員廖晏均，對她在學業和體育上取得的成績給予肯定，關切她在美國最後一個賽季的賽事安排以及返回台灣後的計畫。

廖晏均的專長是100米、200米、4x100米接力和4x400米接力。她曾以國手身分代表台灣參加2018年雅加達亞運會。同年12月來美國留學，先在全加州社區大學的100米和200米短跑比賽中奪得冠軍，後被國家大學體育協會第一級別（NCAA Division 1）名校聖荷西州立大學錄取，並獲得全額體育獎學金。她在今年以7秒43的成績打破了該校的女子室內60米紀錄，在鮮有亞裔身影的NCAA Division 1比賽中，用實力證明自己。

賴銘琪稱讚廖晏均是「文武雙全」、「台灣之光」，為她在學業上和比賽上取得的成績感到高興和欣慰。在得知廖晏均本周末在佛萊斯諾和5月在沙加緬度將有重要的比賽後，賴銘琪表示，會幫忙聯絡當地僑領，動員鄉親到現場為她加油打氣。「台灣選手在美國想出頭很難，競爭很激烈，奮鬥很辛苦。我們會盡全力提供幫助，讓他們有一種家的感覺。」

廖晏均今年夏天參加完美國大學的比賽之後，就會結束四年的旅美生活返回台灣，備戰9月的亞運會和10月的台灣全運會。賴銘琪預祝她在這些正式比賽中一切順利，取得好成績，並邀請她參加將於7月30日舉行的第39屆金山灣區華人運動大會，與灣區鄉親進行友好交流。

灣區 聖荷西 NCAA

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