金山人口連年遞減 新冠後移民數每年5500人跌至1500人
舊金山人口連續數年遞減，專家分析，主要原因之一是舊金山移民人數近年來急劇下滑。根據加州金融局 (the California Department of Finance)數據，從2011年到2020年每年平均約有5500名移民前來舊金山定居。然而從2020年至2022年新冠疫情高峰期，舊金山平均每年新移民跌落到只有1500人。
遷往外地人數增多
專家分析，除了新移民減少之外，舊金山遷往外地居住人數也增多，這也是造成舊金山人口連年遞減的因素之一。
由於疫情影響，外國出生的舊金山居民開始減少。舊金山2011年在外國出生的居民占全市人口38%。2020年疫情爆發時減少到34%。隨後於2021年回升到36%。
然而過去10年來，舊金山不同社區的外國出生居民比例變化出現極大差距。
舊金山的北岸區 (North Beach) 、米慎區 (Mission) 、日本城 (Japantown)、華埠 (Chinatown) 均有淵源流長的移民史，移民比例大，然而如以2017年至2021年的移民比例與2007-2011年的移民占有率相比，會發現到這些地區的移民比例均有下滑。
舊金山的北岸區 (North Beach) 又稱「小義大利」 (Little Italy)，這個社區2007-2011年間的外地出生居民占44%，10年之後跌落到只有34%。米慎區的外國出生居民比例則從2007-2011年間的37%跌落到10年後的30%。
南市場人口續增長
然而並非所有社區外國出生人口比例都下跌。如南市場 (South of Market) 過去10年的人口總數與外國出生人口都持續增長。南市場2007-2011年間的外國出生人口比例為38%，最近年間已增加到45%。
舊金山灣景區獵人角 (Bayview Hunters Point) 長期面臨空氣污染與公共交通短缺問題。根據統計，這個社區2021年外國出生人口比率高過2011年統計。灣景區獵人角外國出生人口以亞裔與西語裔為主。
印度移民快速增加
整體而言，舊金山大部分移民社區最普遍的仍是華人移民，然而印度移民增加速度非常快速。2011年時，舊金山印度裔移民只約有1%，2021年時已增加到約2.6%。
加州公共政策研究院 (Public Policy Institute of California) 國際移民專家瓊森 (Hans Johnson)分析說，印度移民增加主要原因與H1-B簽證有關，H1-B簽證允許接受高等教育外籍人士留在灣區工作。
瓊森表示，印度是主要申請H1-B簽證的國家，獲得H1-B簽證移民取得永久居留權或公民之後，申請在印度的家人前來美國團圓，這也是舊金山印度移民增加主因。
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