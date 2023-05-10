金山人口連年遞減 新冠後移民數每年5500人跌至1500人

移民遷入人數減少是造成舊金山人口減少的最大原因。（美聯社）

舊金山 人口連續數年遞減，專家分析，主要原因之一是舊金山移民 人數近年來急劇下滑。根據加州金融局 (the California Department of Finance)數據，從2011年到2020年每年平均約有5500名移民前來舊金山定居。然而從2020年至2022年新冠疫情高峰期，舊金山平均每年新移民跌落到只有1500人。

遷往外地人數增多

專家分析，除了新移民減少之外，舊金山遷往外地居住人數也增多，這也是造成舊金山人口連年遞減的因素之一。

由於疫情影響，外國出生的舊金山居民開始減少。舊金山2011年在外國出生的居民占全市人口38%。2020年疫情爆發時減少到34%。隨後於2021年回升到36%。

然而過去10年來，舊金山不同社區的外國出生居民比例變化出現極大差距。

舊金山的北岸區 (North Beach) 、米慎區 (Mission) 、日本城 (Japantown)、華埠 (Chinatown) 均有淵源流長的移民史，移民比例大，然而如以2017年至2021年的移民比例與2007-2011年的移民占有率相比，會發現到這些地區的移民比例均有下滑。

舊金山的北岸區 (North Beach) 又稱「小義大利」 (Little Italy)，這個社區2007-2011年間的外地出生居民占44%，10年之後跌落到只有34%。米慎區的外國出生居民比例則從2007-2011年間的37%跌落到10年後的30%。

舊金山北岸區 、日本城 、華埠均有淵源流長的移民史，移民比例大，然而這些地區近年的移民比例均有下滑。（美聯社）

南市場人口續增長

然而並非所有社區外國出生人口比例都下跌。如南市場 (South of Market) 過去10年的人口總數與外國出生人口都持續增長。南市場2007-2011年間的外國出生人口比例為38%，最近年間已增加到45%。

舊金山灣景區獵人角 (Bayview Hunters Point) 長期面臨空氣污染與公共交通短缺問題。根據統計，這個社區2021年外國出生人口比率高過2011年統計。灣景區獵人角外國出生人口以亞裔與西語裔為主。

印度 移民快速增加

整體而言，舊金山大部分移民社區最普遍的仍是華人移民，然而印度移民增加速度非常快速。2011年時，舊金山印度裔移民只約有1%，2021年時已增加到約2.6%。

加州公共政策研究院 (Public Policy Institute of California) 國際移民專家瓊森 (Hans Johnson)分析說，印度移民增加主要原因與H1-B簽證有關，H1-B簽證允許接受高等教育外籍人士留在灣區工作。