屋崙教師罷工第3日 談判因這點陷僵局

屋崙聯合學區的3000多名教師和其他工作人員的罷工8日繼續進行。（記者劉先進／攝影）

屋崙聯合學區 的3000多名教師和其他工作人員的罷工 繼續進行，8日進入第三個工作日；教師工會屋崙教育 協會（OEA）8日當天發表聲明稱，談判小組仍在與學區進行談判，並準備通宵達旦，努力在晚上達成協議。

教師工會屋崙教育協會的罷工訴求，包括提高教師工資、縮小班級規模、增加指導顧問、改善對殘疾學生的服務、為仍在從疫情中恢復的學生提供額外的心理健康幫助，以及支持歷史上的非裔社區學校。罷工造成學區3萬4000多個學生沒有教師上課。工會還認為，學區未能就新合同進行真誠的談判。

目前，學區與工會談判陷入僵局的一個分歧點，是有關共同利益建議（Common good proposals），通常指與課程無關的項目，如環境正義、交通或學生遊民問題。

學委巴徹勒（Valarie Bachelor）認為，學區是屋崙最大的土地擁有者之一，有很多財產沒有被使用，而且學區實際上沒有能力重建或翻新。她目前已經收到數百封來自家庭、教育工作者和社區的電子郵件，要求給予學區權力，圍繞共同的利益要求進行談判。

在共同利益下，教師工會要求學區優先考慮無家可歸的學生，但學區認為，有關共同利益是更大的社會問題，需要與州、縣和市合作，且並非強制性的談判。學區還沒有給其團隊授權就這些要點進行談判。六名學委在共同利益方面存在分歧，一些人擔心放棄過多的權力或被束縛在無法負擔的項目上。

教育協會8日的聲明說，談判小組仍在與學區進行談判，並準備通宵達旦；「今天，學區確實與我們討論了共同利益項目，包括社區學校，這是我們歷史性罷工開始後的第一次。這與學區到現在為止所說的一切都不同，我們歡迎它，要求它繼續下去，教育工作者致力於為屋崙學生應得的學校（資源）進行談判。雖然我們將努力在晚上達成協議，但家長和家庭應該為明天的罷工做好準備。在達成協議之前，我們將繼續為學生站出來。」

屋崙聯合學區的聲明說，與前兩天（即4日和5日）罷工一樣，學校將繼續開放，但不會照常上課；學校將提供營養服務和其他對學生和家庭需要的支持。學區對這種情況給社區帶來的持續挑戰感到遺憾。

學區的談判團隊表示，將繼續與教育協會的團隊進行談判，希望在達成協議方面取得進展，以結束罷工。學區的最新工資提案，是對教師協會成員和教師的近7000萬的投資，因為他們是教育的最關鍵部分。包括：追溯性的10%加薪和5000元的一次性獎金，今年所有協會的教師都受惠。從明年開始，每位任課教師的薪酬至少增加13%，最多22%；取消現有工資表中的凍結區（frozen zones），該規定意味著教師長達8年不能加薪。「問題存在了幾十年，我們已提出了一個解決方案。」