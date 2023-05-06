Nordstrom熄燈 舊金山市區榮景待重振

圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

時光倒流到2021年初的新冠期間，當時人們曾期待疫後 「新常態 」會與疫情 之前的情況差不多，至少經濟會恢復往日的繁榮，但現今的舊金山 聯合廣場（Union Square）顯示出這種希望是多麼的天真。說實話，很難想像有人真的知道，接下來還會發生什麼。

Nordstrom百貨公司日前宣布將關閉位於第五街和市場街（Market Street）的舊金山Westfield購物中心上的巨大百貨商店。這個1988年開業、2006年擴建的垂直商場，重新定義舊金山零售核心區的布局，以至於聯合廣場成為市中心零售區的同義詞。

不僅如此，聯合廣場還讓人聯想到世界性的商店、酒店、劇院和餐館的集中地，這是一種郊區無法比擬的城市體驗。

現在的情況卻截然不同。過去三年，零售業 的空缺很明顯，位於Geary Street的Alexander McQueen和Dolce & Gabbana時裝精品店的店面，被粗糙地遮蔽起來，其他空店面的窗戶上，掛著藝術性的「出租」標誌，有些還加上「奢侈品零售」或「舊金山的下一個旗艦店」，來向未來租戶暗送秋波。但很難想像，這些大型店面得如何找到新的零售業者。

儘管有些空間可用於娛樂場所和高等教育，有些可作為住房或實驗室，但它們不是全面的解決方法，因為沒有無窮無盡的機構、藝術家和企業家來填補愈來愈多的空置辦公和零售空間。

曾幾何時，紛至沓來的遊客和會議旅行者，為該區經濟提供了動力，但他們也不會像2018年那般神奇地重新出現。

理想情況下，建議採用一種有條不紊的方法來填補漏洞和開拓進取；例如，制定一個復甦的藍圖，同時重塑聯合廣場及其周邊地區如何以新的、更相關的方式為城市居民和遊客服務。

畢竟，希望的火花仍閃爍在聯合廣場，那裡的店面雖然空蕩蕩，卻坐落在宏偉大氣的建築物中，這些建築物經歷了紛雜的歷史、經濟和社會風暴。這裡也有社區和文化的疊加，是進入不同世界的窗口。

舊金山的優勢在於，它的物理環境是很少有城市可以比擬的；再加上她對個人自由的承諾，吸引了一波又一波聰明、有創造力的人。

在這個地區，豐富的傳統與對未來的期望交織在一起，這在舊金山人是理所當然的。現在的挑戰是如何以最好的方式，恢復和重塑她的未來。