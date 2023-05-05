屋崙罷工教師：盼提供孩子穩定學習條件

教師代表德加多說，希望學校提供資源，與家庭、社區成員合作，以最脆弱的學生為中心，確保孩子們獲得需要的支持。 （記者劉先進╱攝影）

4日的教師罷工 遊行，在屋崙 市府門口聲勢浩大。教師代表德加多（Chela Delgado）說，這次和學區的談判中，對方一直發來電郵，聲稱提出的協議有多好，「但他們沒有做好自己的功課。我們的學生在掙扎，因為教師的工作條件就是學生的學習條件。當我們談論教師工資時，談論的是如何讓人們留在所愛的城市，年復一年地工作，給孩子們教學的穩定性。這樣就不會因為老師沒有能力留在屋崙，而讓孩子們要走進空教室。」

屋崙教師罷工4日舉行。（記者劉先進╱攝影）

她說，罷工的真正焦點是學生，希望學校提供資源，與家庭、社區成員合作，以最脆弱的學生為中心，確保孩子獲得需要的支持。

作為一個家長，她希望非裔孩子在早期學校接受的課程中得到肯定。讓學生全年都能有一個穩定的班級，有一位老師。「我希望學生放學後，從信任的成年人那裡得到支持。有輔導員幫助他們在心理健康 成長，讓家長放心。」

富蘭克林圖書館管理員柯達布（Samia Khattab）說，他也參與了此次談判，「很明顯，工資是首要議題。因為我們知道工資狀況如何。我們正面臨著留住教師的危機。但是，這不是爭議的唯一原因。學校和學生正處於危機之中。我們需要更多的心理健康支持，更多的護士、輔導員和社會工作者。我們需要繼續為學生、教育工作者和學校奮鬥。」