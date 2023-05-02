外籍員工簽證抽籤遭濫用 移民局控欺詐

移民局近日計畫向數十家科技公司提起欺詐性起訴，以此改變抽籤系統被濫用的局面。（美聯社）

在矽谷高科技行業，利用多家公司為同一名外籍員工提交H1B 簽證申請，以此增加中籤率的做法，早已是公開的秘密。許多本分的申請者等候多年未果被迫放棄在美工作的機會，還有抱著「打不過就加入」的心態鋌而走險。美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱移民局 ）近日計畫向數十家科技公司提起欺詐起訴，以此改變抽籤系統被濫用的局面。但部分華人對此仍不寄予太大希望。

「每年都說要打擊外包諮詢公司，然而被濫用的情況卻越來越嚴重，這根本就是移民局不想管。」馬先生今年已是第五年未抽中工作簽證 。「我聽到一個人遞交了12份申請，最終中籤了三份，他甚至還要主動放棄兩份。抽籤的機制已經根本上失去意義，打不過就加入吧。」

馬先生把矛頭指向外包諮詢公司，其客戶大多為矽谷科技巨頭。當科技公司急需大量臨時工（Contractor）以完成某個項目時，外包公司會代理尋找合適的員工。剛剛畢業毫無工作經驗，又有身分困擾的學生移民是主要的簽約對象。

「這類公司會承諾解決工作、簽證等問題，通過他們的網絡，會有多家公司為客戶提供抽籤贊助，20%至60%的工資會被抽成作為回報。」馬先生說，「雖然都能看出來是賣身契，但是能夠在抽籤環節佔到優勢，解決身分問題，很多人會選擇忍辱負重地熬過去。」

H1B簽證申請數量近年出現爆發式增長，從2022年的30.1萬，到2023年的47.4萬，再到2024年度的75.9萬份。僅有的8.5萬個名額遠遠不能滿足申請者的需求，中簽率僅為14.6%，僅為去年的一半。移民局今年還首次公布，遞交僅一份申請的人數為35萬，多份註冊的為40萬份。

「H1B簽證特有的「抽籤」機制，本是排除掉公司背景、薪酬等干擾因素，為外籍員工創造公平的機會。」馬先生說。「現在它卻是在趕走更多的國際人才。」