市長盛桃擬議預算 盼填補屋崙財政缺口

屋崙市長盛桃的擬議預算，希望填補3.6億、屋崙歷史上最大的財政赤字，並對關鍵的社區優先事項進行投資。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃5月1日介紹2023到2025財政年度擬議預算 ，名為「一體屋崙」（One Oakland）。希望填補3.6億、屋崙歷史上最大的財政赤字，並對關鍵的社區優先事項進行投資 。未來兩年撥出2億多用於創建和收購可負擔房，這也是屋崙史上最大一筆有關可負擔房的投資。

盛桃在聲明中說，她的政府班底繼承了屋崙歷史上最大的赤字，但由於市府工作人員的聰明才智和辛勤工作，已經找到方法，不僅可以彌補預算差距，且為屋崙未來變得更加強大奠定基礎。

市府說，擬議預算希望合併某些部門來改善協調和溝通。例如遊民服務將被合併到住房和社區發展局。由公園、娛樂和青年發展部和人類服務局提供的代際家庭支持計畫，將被合併到一個新的兒童、青年和家庭部，提供更多的無縫服務。

經濟和勞動力發展局將被併入規畫、建築和經濟發展部，為住房建設和主要項目開發提供更精簡方法。「這些新部門都將有明確與社區優先事項相關任務，由於將相關服務合併到強大的管理團隊之下，重組後每年將節省多達200萬。」

屋崙考慮通過凍結目前空缺的工作人員職位和推遲一些城市項目的實施，進一步節省開支。盛桃說，城市工作人員每天都在努力工作，為屋崙人提供服務。擬議預算將節省納稅人的錢，避免裁員，並最終最大限度地減少或避免服務中斷。

市府表示，雖然通用基金面臨巨大的赤字，但市府沒有其他收入來源。擬議預算利用資金來源，對屋崙未來進行重大投資，包括：擬議預算在未來兩年撥出2億多用於創建和收購可負擔住房，是屋崙歷史上可負擔房的最大投資。使用聯邦、州和地方資金，以擴大屋崙啟蒙教育和早期啟蒙教育計畫的時間和服務。 圖為屋崙市中心。(Getty Images)

在基礎設施改善方面， 擬議預算包括超過1.06億的資金，用於建設、維修和升級公園、娛樂設施、圖書館、雨水管道和非道路基礎設施。投資8700萬用於繼續鋪設街道，作為屋崙5年鋪設計畫的一部分。在道路安全方面，屋崙希望投資超過910萬的計畫，以改善交叉口安全，並在學校附近提供安全路線，減少交通暴力和拯救生命。

在重塑公共安全方面，盛桃的預算，通過將內部調查的責任從警局轉移到社區警員審查機構，使警察局的某些職能平民化。這將使文職調查員能夠調查與內部事務有關的事項，而目前訓練有素的調查員可以轉到其他需要官員的關鍵社區安全單位，並專注於此。屋崙還希望在兩年內增加1000萬元，以升級和加強網路安全保護。